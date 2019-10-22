Qual é o maior animal que uma cobra é capaz de comer?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Elefante não dá. As maiores presas são veados e jacarés – o que já é impressionante, vamos convir. E a cobra precisa ser minimamente proporcional ao almoço: a maior discrepância de tamanho entre réptil e presa foi reportada em 2018, quando uma píton birmanesa de 14 kg morreu engolindo um cervo bebê de 16 kg.

Humanos de 60 kg estão bem dentro do possível para cobras de 160 kg (de fato, em 2018 uma mulher foi engolida e digerida por uma píton-reticulada na Indonésia). Mas pode ficar tranquilo – na maioria das vezes, elas se contentam com roedores e lagartos pequenos.

As refeições gigantes só são possíveis porque a mandíbula da cobra não está presa aos ossos do crânio. Ela é articulada por tendões e músculos flexíveis. Ou seja: o bocão abre bem mais que o nosso. Além disso, a mandíbula inferior é dividida em duas. Ah, que estrago o Oráculo não faria no rodízio de pizza com um aparato assim.