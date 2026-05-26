Qual é o osso humano mais difícil de cicatrizar?
Quebrar ossos nunca é legal, mas alguns dão mais trabalho do que outros
Muitos fatores influenciam no tempo de cicatrização de um osso, como a anatomia do osso, quanto estresse ele aguenta no movimento cotidiano e como é o fluxo sanguíneo na região.
Em geral, a campeã na demora é uma fratura incomum: a do tálus, um ossinho que fica na parte de cima do pé, bem pertinho da conexão com a tíbia, o osso da frente da canela. Ele é crucial para a transferência de peso entre a perna e o pé, então está sempre em movimento, mas tem uma circulação sanguínea pior do que em outras regiões. A recuperação completa leva, em média, entre seis meses e um ano.
Outros ossos problemáticos são o escafoide, no punho; o fêmur, na coxa; a tíbia, na canela; e a clavícula, as “saboneteiras”, na parte da frente do ombro. Todos eles podem levar meses para sarar completamente.
Entretanto, não há uma conta definitiva: é preciso considerar também aspectos individuais, como a saúde da pessoa, a idade, a composição dos ossos e a complexidade da fratura. Tudo isso pode aumentar os riscos de complicações relacionadas à recuperação, como a necrose (morte dos tecidos) e de infecção.
Fonte: Marcus Musafir, presidente da Comissão de Campanhas Públicas e Ação Social da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).