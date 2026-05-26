Qual é o osso humano mais difícil de cicatrizar?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ler Resumo





Introdução O tempo de cicatrização de ossos varia muito, influenciado por anatomia, estresse e fluxo sanguíneo. O tálus, no pé, é o que mais demora (6 meses a 1 ano) devido à pouca circulação. Escafoide, fêmur, tíbia e clavícula também são problemáticos. Fatores individuais como idade e saúde são cruciais.

Principais Tópicos





Fatores como anatomia, estresse e fluxo sanguíneo influenciam diretamente a cicatrização óssea. O tálus, localizado no pé, é o osso que mais demora a cicatrizar, com recuperação de 6 meses a 1 ano, devido à sua pouca circulação. Outros ossos com cicatrização prolongada são o escafoide (punho), fêmur (coxa), tíbia (canela) e clavícula (ombro). A idade, saúde geral do paciente, composição óssea e complexidade da fratura são determinantes no tempo de recuperação. Fraturas podem aumentar o risco de complicações graves, como necrose e infecção.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Muitos fatores influenciam no tempo de cicatrização de um osso, como a anatomia do osso, quanto estresse ele aguenta no movimento cotidiano e como é o fluxo sanguíneo na região.

Em geral, a campeã na demora é uma fratura incomum: a do tálus, um ossinho que fica na parte de cima do pé, bem pertinho da conexão com a tíbia, o osso da frente da canela. Ele é crucial para a transferência de peso entre a perna e o pé, então está sempre em movimento, mas tem uma circulação sanguínea pior do que em outras regiões. A recuperação completa leva, em média, entre seis meses e um ano.

Outros ossos problemáticos são o escafoide, no punho; o fêmur, na coxa; a tíbia, na canela; e a clavícula, as “saboneteiras”, na parte da frente do ombro. Todos eles podem levar meses para sarar completamente.

Entretanto, não há uma conta definitiva: é preciso considerar também aspectos individuais, como a saúde da pessoa, a idade, a composição dos ossos e a complexidade da fratura. Tudo isso pode aumentar os riscos de complicações relacionadas à recuperação, como a necrose (morte dos tecidos) e de infecção.

Fonte: Marcus Musafir, presidente da Comissão de Campanhas Públicas e Ação Social da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.