Qual edição da Super foi a mais vendida?

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Introdução Descubra qual edição da Superinteressante foi a mais vendida da história, superando 180 mil exemplares! A matéria revela como um tema polêmico sobre Jesus Cristo impulsionou as vendas em 2002 e moldou a linha editorial da revista por anos. Entenda a estratégia e o impacto duradouro.

Principais Tópicos





A edição de dezembro de 2002 da Superinteressante foi a mais vendida (184.299 exemplares). A capa “A verdadeira história de Jesus” impulsionou o sucesso, explorando o Jesus histórico. O êxito gerou uma onda de capas sobre religião nos anos seguintes. Religião é, historicamente, o tema de maior sucesso entre os leitores da revista.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Esta pergunta mobilizou uma força-tarefa na redação da Super. Pedimos essa informação à equipe de acervo e venda em bancas da Editora Abril. Eles conseguiram recuperar dados a partir de 1999 – a Super existe desde 1987, então os primeiros 12 anos de história ficaram de fora da análise.

Considerando todas as edições de 1999 a 2026, a revista que fez mais sucesso em bancas foi a de dezembro de 2002: vendemos 184.299 exemplares pelo Brasil. Aquela foi a edição de número 183 (para ter uma ideia, esta pergunta pertence ao Oráculo da edição 485).

A capa mostrava uma ilustração de Cristo com a coroa de espinhos, por trás do título “A verdadeira história de Jesus”. A reportagem faz um resumo das pesquisas arqueológicas sobre o Jesus histórico, que é diferente das narrativas bíblicas. Lançada no mês do Natal, a matéria deve ter gerado debates acalorados na ceia em família.

Muito antes de Cristo: qual a real origem do Natal?

A equipe de redação da época parece ter notado o sucesso da edição. Nos anos seguintes houve um aumento de capas sobre religião. Em dezembro, era quase garantido que a matéria de capa abordaria o tema: tivemos “São Paulo traiu Jesus?”, “Jesus proibido”, “Sexo na igreja”, “Quem escreveu a Bíblia?”, entre outros.

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Historicamente, religião é o tema mais popular entre os leitores. Das 31 capas produzidas sobre o assunto, 20 ficaram acima da média anual de vendas em bancas. Vira e mexe recebemos mensagens do tipo “a Super só fala sobre Jesus e maconha”. É fato que houve um volume grande de capas sobre religião ao longo dos anos – e é fato que elas faziam muito sucesso nas bancas.

No entanto, esses comentários parecem ter parado no tempo: nossa última capa sobre religião é de 2017, sobre os mitos envolvendo Maria Madalena. E, a título de curiosidade, publicamos apenas duas capas sobre maconha desde 1999. A mais recente é de 2014, sobre os usos medicinais da planta.

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Pergunta de Argento Avena, São Bernardo do Campo (SP)