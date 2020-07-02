Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
História

Qual foi o critério para escolher os DDDs de cada região?

O critério foi prático: os estados mais populosos e com maior atividade econômica receberam o sistema primeiro e acabaram ficando com os dígitos menores.

Por Bruno Carbinatto 2 jul 2020, 12h36 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
ORCL | Qual foi o critério para escolher os DDDs de cada região?
 (Jenpol Sumatchaya / EyeEm/Getty Images)
Continua após publicidade
Qual foi o critério para escolher os DDDs de cada região? Priorizar nos meus resultados Google

Os critérios principais foram o desenvolvimento econômico e a população de cada região. O sistema de Discagem Direta à Distância (DDD) começou a ser implementado em 1969, mas o processo foi gradual (e só chegaria a cobrir todo o território brasileiro lá na década de 1990). Nesta época, o telefone não era algo tão disseminado assim. Era natural que áreas com maior população e maior atividade econômica também concentrassem o maior número de ligações, e por isso essas áreas foram priorizadas na implementação do sistema.

Com isso, o estado de São Paulo ficou com o número 1 no primeiro dígito. O segundo dígito foi decidido pela mesma lógica. A capital ficou com 1 (daí o 11). O interior e o litoral de São Paulo foram divididos em regiões e ganharam os números entre 12 e 19. Depois, foi a vez de Rio de Janeiro e Espírito Santo (códigos começados com 2), seguidos de Minas Gerais (3), Paraná e Santa Catarina (4) e assim por diante, com a capital ou o principal centro financeiro sendo priorizados no segundo dígito.

Lógica parecida também foi implementada em escala global nos códigos dos países. A União Internacional de Telecomunicações (ITU), ligada à ONU, foi responsável por decidir os números que representariam cada nação. O grupo é formado por companhias e organizações de telecomunicações de grande parte do mundo, que tiveram que entrar em consenso também na década de 1960 para decidir a ordem dos códigos.

Continua após a publicidade

Os países mais influentes na área logicamente tiveram mais poder de barganha – e por isso o código internacional dos Estados Unidos (e também do Canadá) é simplesmente “1”. Os países europeus compartilham os números “3” ou “4” como primeiro dígito, enquanto no restante da América o “5” é utilizado (o código do Brasil, por exemplo, é 55).

Siga

Nesta lógica, quem acabou ficando mais distante foi o Uzbequistão, cujo código é 998. A grande exceção é a África, que possui o “2” como primeiro dígito. As razões não são tão claras, mas acredita-se que o grande número de países unidos conseguiu pressionar a ITU para conquistar o código.

Continua após a publicidade

Pergunta de @maria_aila_, via Instagram.

Fontes: Soluno Communications, IBGE e SMD Telecom

Publicidade
TAGS:
Brasil
telefone
telefone fixo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).