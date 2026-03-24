Qual foi o hit do Carnaval de 2026? Confira dados do Brasil inteiro

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Texto: Bela Lobato | Infográfico: Caroline Aranha

Qual foi o hit do Carnaval de 2026? Se você perguntar por aí, é bem provável que encontre respostas bem diferentes. Na redação da Super, a maioria apostou em Jetski , de Pedro Sampaio, Melody e MC Meno K – um palpite que se provou certeiro quando recebemos os dados cedidos pelo Spotify.

Mas não faltaram discussões: a iludida repórter que escreve este texto, por exemplo, acreditou de verdade que o seu estado, Minas Gerais, teria Carnaval, da conterrânea Marina Sena, no topo das mais ouvidas da folia. Já a designer Caroline Aranha, responsável pelo infográfico abaixo, não cometeu a mesma ingenuidade e já acreditava desde o início que ia dar Jetski – mas não em tantos lugares.

O infográfico revela um pouco sobre as bolhas em que vivemos. É bem provável que você se veja representado por alguma das canções ou artistas elencados, mas é mais provável ainda que se surpreenda com os hits de outros lugares.

Em qualquer lugar do mundo, o consumo cultural mudou: os públicos estão mais nichados, e, com a perda do alcance da comunicação de massa, o consumo agora é mediado por algoritmos e trends que mudam rapidamente.

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No Carnaval brasileiro, isso ganha outra dimensão. Não temos só milhões de subculturas digitais e microtrends guiando as modas: temos também milhões de culturas de carne e osso, que fazem festas diferentes no País todo. Confira:

–As músicas e artistas mais tocadas em cada estado revelam pistas sobre como são as festas pelo Brasil. Em geral, não falta funk, isso dá para afirmar. Mas muitos estados preferem outros ritmos embalando seus Carnavais: arrocha na Bahia, pagode no RJ, o forró acelerado de Wesley Safadão na Paraíba, axé em Sergipe e em Alagoas.

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E há ainda os que preferem curtir o feriado de Carnaval sem muita invenção de moda: permanecem firmes e fortes com seus cantores de sertanejo – com um destaque especial para Henrique & Juliano e o artista-revelação Panda.

No final, mesmo com os dados de música e artista mais ouvidos de cada estado, ainda é uma análise superficial: dentro de cada um desses territórios, há um mundo de festas, tradições e gostos. Usamos dados das reproduções no Spotify, o maior tocador de música por streaming do País. Entretanto, não entraram na conta os repertórios das baterias de rua, das bandas, fanfarras e rodas de samba que brotaram pelas ruas.

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Não entraram na conta também as músicas cantadas só com o gogó dos foliões nas avenidas, nos bares e nos transportes públicos. Tem coisa que não cabe num play e nem num infográfico: tem que ir para a rua para descobrir. Dito isso, ano que vem tem mais!

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