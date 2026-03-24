Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Cultura

Qual foi o hit do Carnaval de 2026? Confira dados do Brasil inteiro

É difícil cravar qual foi o grande hit do Carnaval de 2026. Mas temos algumas pistas. À Super, o Spotify divulgou como o consumo musical na plataforma mudou com a chegada da folia.

Por Bela Lobato 24 mar 2026, 14h00
Imagem de uma multidão acompanhando um boneco gigante no carnaval de Olinda.
 (Pedro Vilela/Getty Images)
Continua após publicidade
Qual foi o hit do Carnaval de 2026? Confira dados do Brasil inteiro Priorizar nos meus resultados Google

Texto: Bela Lobato | Infográfico: Caroline Aranha

Qual foi o hit do Carnaval de 2026? Se você perguntar por aí, é bem provável que encontre respostas bem diferentes. Na redação da Super, a maioria apostou em Jetski , de Pedro Sampaio, Melody e MC Meno K – um palpite que se provou certeiro quando recebemos os dados cedidos pelo Spotify.

Mas não faltaram discussões: a iludida repórter que escreve este texto, por exemplo, acreditou de verdade que o seu estado, Minas Gerais, teria Carnaval, da conterrânea Marina Sena, no topo das mais ouvidas da folia. Já a designer Caroline Aranha, responsável pelo infográfico abaixo, não cometeu a mesma ingenuidade e já acreditava desde o início que ia dar Jetski – mas não em tantos lugares.

O infográfico revela um pouco sobre as bolhas em que vivemos. É bem provável que você se veja representado por alguma das canções ou artistas elencados, mas é mais provável ainda que se surpreenda com os hits de outros lugares.

Siga

Em qualquer lugar do mundo, o consumo cultural mudou: os públicos estão mais nichados, e, com a perda do alcance da comunicação de massa, o consumo agora é  mediado por algoritmos e trends que mudam rapidamente.

Continua após a publicidade

No Carnaval brasileiro, isso ganha outra dimensão. Não temos só milhões de subculturas digitais e microtrends guiando as modas: temos também milhões de culturas de carne e osso, que fazem festas diferentes no País todo. Confira:

Infográfico, em fundo amarelo, do mapa do Brasil, com as músicas mais tocadas em cada estado, durante o Carnaval 2026.

As músicas e artistas mais tocadas em cada estado revelam pistas sobre como são as festas pelo Brasil. Em geral, não falta funk, isso dá para afirmar. Mas muitos estados preferem outros ritmos embalando seus Carnavais: arrocha na Bahia, pagode no RJ, o forró acelerado de Wesley Safadão na Paraíba, axé em Sergipe e em Alagoas.

Continua após a publicidade

E há ainda os que preferem curtir o feriado de Carnaval sem muita invenção de moda: permanecem firmes e fortes com seus cantores de sertanejo – com um destaque especial para Henrique & Juliano e o artista-revelação Panda.

Tabela, em fundo amarelo, de três artistas brasileiros com as músicas mais tocadas no Brasil durante o Carnaval 2026.

No final, mesmo com os dados de música e artista mais ouvidos de cada estado, ainda é uma análise superficial: dentro de cada um desses territórios, há um mundo de festas, tradições e gostos. Usamos dados das reproduções no Spotify, o maior tocador de música por streaming do País. Entretanto, não entraram na conta os repertórios das baterias de rua, das bandas, fanfarras e rodas de samba que brotaram pelas ruas.

Continua após a publicidade

Não entraram na conta também as músicas cantadas só com o gogó dos foliões nas avenidas, nos bares e nos transportes públicos. Tem coisa que não cabe num play e nem num infográfico: tem que ir para a rua para descobrir. Dito isso, ano que vem tem mais!

Publicidade
TAGS:
Carnaval
Cultura
ESTILO MUSICAL
Música
pagode
Redes sociais - Spotify
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).