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Qual foi o pior congestionamento da história?

O Guinness considera dois episódios nos anos 1980 (mas você bem sabe que as coisas não melhoraram desde então). Confira.

Por Rafael Battaglia 22 jul 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem aérea de uma avenida com trânsito congestionado.
 (Mohammad Siddiqui/Unsplash)
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Se considerarmos o comprimento da fila de carros, o recorde segundo o Guinness é um engarrafamento de 176 km em fevereiro de 1980, na França. Uma combinação de mau tempo (era inverno) com o movimento de turistas enroscou o caminho de Lyon até Paris, as maiores cidades do país.

Já pelo critério do número de veículos, o livro dos recordes sagra como campeão o trânsito que rolou após a queda do Muro de Berlim, em 1989, que eliminou a fronteira entre a Alemanha Ocidental e Oriental. O ápice aconteceu no dia 12 de abril de 1990: 18 milhões de veículos. Era gente se mudando e visitando amigos e parentes havia décadas afastados (antes da unificação do país, era quase impossível atravessar a fronteira).

Para além dos registros do Guinness, outro trânsito comumente lembrado é o da Rodovia Nacional Chinesa 110, que aconteceu em 2010. Foram 100 quilômetros de congestionamento, que começou no dia  14 de agosto – e levou 12 dias até que tudo se resolvesse.

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Era um desastre anunciado. Há anos a rodovia apresentava aumento expressivo no vaivém de veículos. Na época do trânsito histórico, o volume era 60% maior que o projetado.

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Havia um grande número de caminhões pesados transportando carvão da Mongólia Interior, no norte da China, até a capital Pequim (os trens não davam conta de escoar a produção). Não só: obras na estrada tinham reduzido pela metade a capacidade da estrada. Teve gente que passou até cinco dias travado – e precisou recorrer a ambulantes que vendiam água e macarrão instantâneo.

Aqui no Brasil, o recorde de trânsito em São Paulo é de 1.371 km espalhados por toda a cidade, registrados em 22 de março de 2024 – cortesia da chuva, de megaeventos como o Lollapalooza e, sobretudo, de um apagão generalizado que afetou postes e semáforos.

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Pergunta da repórter Maria Clara Rossini

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