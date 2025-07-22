Qual foi o pior congestionamento da história?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Se considerarmos o comprimento da fila de carros, o recorde segundo o Guinness é um engarrafamento de 176 km em fevereiro de 1980, na França. Uma combinação de mau tempo (era inverno) com o movimento de turistas enroscou o caminho de Lyon até Paris, as maiores cidades do país.

Já pelo critério do número de veículos, o livro dos recordes sagra como campeão o trânsito que rolou após a queda do Muro de Berlim, em 1989, que eliminou a fronteira entre a Alemanha Ocidental e Oriental. O ápice aconteceu no dia 12 de abril de 1990: 18 milhões de veículos. Era gente se mudando e visitando amigos e parentes havia décadas afastados (antes da unificação do país, era quase impossível atravessar a fronteira).

Para além dos registros do Guinness, outro trânsito comumente lembrado é o da Rodovia Nacional Chinesa 110, que aconteceu em 2010. Foram 100 quilômetros de congestionamento, que começou no dia 14 de agosto – e levou 12 dias até que tudo se resolvesse.

Continua após a publicidade

Era um desastre anunciado. Há anos a rodovia apresentava aumento expressivo no vaivém de veículos. Na época do trânsito histórico, o volume era 60% maior que o projetado.

Continua após a publicidade

Havia um grande número de caminhões pesados transportando carvão da Mongólia Interior, no norte da China, até a capital Pequim (os trens não davam conta de escoar a produção). Não só: obras na estrada tinham reduzido pela metade a capacidade da estrada. Teve gente que passou até cinco dias travado – e precisou recorrer a ambulantes que vendiam água e macarrão instantâneo.

Aqui no Brasil, o recorde de trânsito em São Paulo é de 1.371 km espalhados por toda a cidade, registrados em 22 de março de 2024 – cortesia da chuva, de megaeventos como o Lollapalooza e, sobretudo, de um apagão generalizado que afetou postes e semáforos.

Continua após a publicidade

Pergunta da repórter Maria Clara Rossini

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Continua após a publicidade