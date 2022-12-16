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História

Qual foi o primeiro alimento entregue por delivery?

Não dá para cravar quando a entrega de comida começou. Mas o primeiro registro é do século 18, na Coreia. Confira.

Por Luisa Costa 16 dez 2022, 10h22 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Foto de um entregador em sua moto carregando uma mochila térmica de delivery.
 (Amanda Caroline da Silva/Getty Images)
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Não dá para cravar quando a entrega de comida começou. Na Roma Antiga, já existiam restaurantes de fast food na rua, e provavelmente alguém pediu para entregar, rs. 

O primeiro registro de delivery da história, de qualquer forma, vem da Ásia: no fim do século 18, dava para pedir naengmyeon (uma sopa fria de macarrão) e receber em casa na Coreia. Isso aparece em um registro de 1768, no diário de um estudante chamado Hwang Yoon Seok, que pediu esse caldo com noodles para o almoço depois de, exausto, prestar uma prova para um cargo governamental.

Essa prestação de serviço teve novo estímulo em 1890, quando um empresário de Mumbai, na Índia, abriu um negócio de entrega, também de almoço: ele fornecia refeições a preços módicos para operários de toda a cidade. O empreendimento foi chamado de dabbawalas. O nome vem de dabbas, o termo para os recipientes (latas de metal) em que os almoços eram entregues –  e ainda são: muito mais gente abriu serviços assim e a ideia se espalhou. Diferentemente dos deliveries aos quais estamos habituados, este também coleta comida caseira nos lares de famílias boas de cozinha.

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Pergunta de Mariel Guttmann, São Paulo, SP.

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