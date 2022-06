Qual raça de cachorro vive por mais tempo?

É o Jack Russel Terrier, que tem expectativa de vida de 12,72 anos. Ele é seguido pelo Yorkshire Terrier (12,54 anos) e Border Collie (12,10 anos). Esses foram os resultados de um levantamento feito este ano com mais de 30 mil cães de 19 raças no Reino Unido. Segundo o estudo, a raça com menor expectativa de vida é o Buldogue Francês, que vive em média 4,53 anos.

Um outro estudo britânico, feito em 1999, aponta o Poodle Miniatura como a raça mais longeva, com idade média de 14,8 anos. O problema desta pesquisa é a amostragem: só foram analisados três mil cães, de 68 raças. Algumas delas tinham poucos representantes para comparação: só foram analisados 17 Poodles Miniatura, por exemplo.

Independente da amostragem utilizada, o fato é que, em geral, raças menores tendem a viver mais. Uma explicação é que as raças maiores crescem mais rápido, o que leva suas células a se reproduzirem mais rápido também. O simples fato de ter mais células aumenta as chances de um crescimento anormal que pode levar ao câncer. Um estudo com mais de 56 mil cães mostrou que raças maiores tendem a morrer mais de câncer.



Segundo essa pesquisa, a expectativa de vida média das raças gigantes, grandes, médias e pequenas são, respectivamente: 11,11 anos, 13,38 anos, 13,86 anos e 14,95 anos.

Há exceções: raças como o Pug e o Buldogue Francês são de pequeno porte, mas possuem problemas cardíacos e respiratórios que diminuem a expectativa de vida. É bom lembrar que a expectativa de vida também depende da alimentação, cuidados e estilo de vida do cão.

Continua após a publicidade

Confira alguns recordistas no quesito idade:

– O cão mais velho que se tem notícia, por exemplo, não pertence a nenhuma dessas raças. É o Boiadeiro Australiano chamado Bluey, que nasceu em 1910 e trabalhou mais de 20 anos como cão-pastor. Ele morreu em 1939, com 29 anos, 5 meses e 7 dias de idade.

– O cão mais velho vivo hoje [junho de 2022] é o completo oposto. O chihuahua americano TobyKeith vive nos Estados Unidos aos 21 anos e 4 meses de idade – e contando. Para confirmar a idade ao Guinness World Records, a dona precisou enviar comprovantes de nascimento, vacinação, fotos, entre outros documentos.

– O gato mais velho de todos supera (e muito) o recorde canino. A honra pertence a Creme Puff, um felino que nasceu em 1967 e morreu em 2005, aos 38 anos e 3 dias.



Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Fontes: Artigo ​​Life tables of annual life expectancy and mortality for companion dogs in the United Kingdom; Artigo Longevit of British breeds of dog and its relationships with-sex, size, cardiovascular variables and disease; Artigo Risk Factors Associated with Lifespan in Pet Dogs Evaluated in Primary Care Veterinary Hospitals.