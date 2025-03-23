Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
História

Qual veio primeiro: o patins de rodas ou o patins de gelo?

Este Oráculo responderá à pergunta da única forma possível: com frieza (rs).

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 mar 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h14
Ilustração, em fundo marrom claro, de um rapaz de chapéu encontrando dois patins na escavação arqueológica.
 (Gabi Tozati/Superinteressante)
Continua após publicidade
Qual veio primeiro: o patins de rodas ou o patins de gelo? Priorizar nos meus resultados Google

O de gelo. Sabe-se que eles são usados pelos nativos do atual território finlandês há pelo menos 3 mil anos e tinham lâminas de osso, originalmente. Se equilibrar neles era difícil, e os primeiros patinadores tinham que usar bastões para empurrar o corpo para frente.

Os patins metálicos mais antigos já encontrados pelos arqueólogos, também nas redondezas da Escandinávia, são bem mais recentes: datam de 200 antes de Cristo. A porção de metal era grudada a uma base de madeira, que por sua vez era amarrada ao sapato com cintas de couro.

Eles eram o meio de transporte ideal para percorrer pequenas distâncias em um território repleto de água, que passa uma parte razoável do ano congelada (a Finlândia, sozinha, tem 187 mil lagos). Por muito tempo, a patinação era usada basicamente para locomoção e diversão.

No século 19 surgiram as lâminas feitas totalmente de metal. Nessa época a patinação artística já estava dando seus primeiros passos. O bailarino americano Jackson Haines, considerado o pai da patinação artística moderna, introduziu técnicas de dança para o gelo em 1860. Para isso, ele colou as lâminas de gelo à bota, o que permitiu mais estabilidade e a realização de movimentos complexos.

Siga
Continua após a publicidade

Atualmente, existem três tipos de patins de gelo: o de patinação artística, que têm “dentes” na frente da lâmina para auxiliar os saltos e passos; o de hockey, que tem uma lâmina arredondada; e o de patinação de velocidade, cuja lâmina é totalmente reta e longa para permitir uma melhor distribuição do peso do atleta.

Imagem de três tipos de patins diferentes: patinação artistica, hockey e patinação de velocidade.
Os patins com rodas vieram bem depois: o primeiro registro de sua existência é de 1743, e a patente veio nas mãos de um inventor belga chamado John Merlin em 1760 – que demonstrou sua invenção deslizando na frente do público enquanto tocava violino.  (Encyclopedia Britannica/Reprodução)
Continua após a publicidade

Em 1840, uma ópera intitulada Le Prophète se tornou o primeiro espetáculo estilo Broadway a pôr os atores-cantores para dançar em patins (a cena simulava patinação no gelo). A repercussão alçou as botas com rodinhas à moda na Europa.

Continua após a publicidade

Fonte: artigo “Human locomotion on ice: the evolution of ice-skating energetics through history”, de Federico Formenti e Alberto E. Minetti; texto “The Characters of Kenwood: John Joseph Merlin”, do Museu de Belas-Artes de Houston; texto “Review: grand opera makes a Comeback with Le Prophète”, no New York Times.

Publicidade
TAGS:
arqueologia
gelo
patins
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).