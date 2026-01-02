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História

Quando foram inventados os espelhos?

Depende do que você considera espelho. De qualquer jeito, a viagem até o seu banheiro foi longa.

Por Bela Lobato 2 jan 2026, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h32
Ilustração, de um sacerdote egípcio segurando um espelho diante de outro espelho.
 (Vanessa Gomes/Superinteressante)
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Depende do que você considera espelho. Poças e pedras brilhantes podem ter servido como as primeiras superfícies reflexivas usadas para ver a própria imagem. Já as versões manufaturadas mais antigas datam de 8 mil anos atrás, na Turquia, e eram feitas de obsidiana, um tipo de vidro vulcânico natural. Eles foram encontrados em sepultamentos de mulheres, e já tinham até suporte ou fixação com argamassa.

Há 4.500 anos, versões de pedras polidas eram produzidas no Egito. Na China, no período Xia, há cerca de 4 mil anos, eles usavam um modelo diferente, feito de bronze e com um botão central perfurado. Acredita-se que os espelhos chineses tenham se desenvolvido a partir de intercâmbios com povos da Sibéria. Já na Mesopotâmia, os espelhos de ligas de metais fundidos foram criados há cerca de 3.200 anos. Eles usavam cobre, ouro e prata e eram convexos. 

O povo Chavin, que vivia onde hoje é o Peru, produzia os espelhos mais antigos já encontrados nas Américas. Eles têm entre 2 mil e 3 mil anos, e eram feitos cortando e polindo antracite, um tipo de carvão. Na América Central e no México, os Olmecas, e posteriormente os Maias, faziam espelhos côncavos de minerais não metálicos como obsidiana, pirita de ferro, magnetita e hematita, mais ou menos nessa mesma época. 

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Já as versões de vidro começaram a ser desenvolvidas no Império Romano no século 1. As primeiras versões eram feitas cortando uma pequena seção circular de uma bolha de vidro quente. O resultado era uma superfície côncava ou convexa que distorcia a imagem. Era um processo custoso e demorado para produzir um espelho pequeno e de baixa qualidade. Por isso, os espelhos de metal sólido continuaram comuns na Europa pelos próximos séculos. 

Os espelhos que conhecemos hoje, modernos, são feitos com vidro e um revestimento reflexivo, que pode ser uma mistura de estanho e mercúrio. Não se sabe bem quando isso começou, mas foi em Roma. O método foi então aperfeiçoado pelos alemães e se difundiu em Veneza, no século 16. 

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Lá atrás, na Roma Antiga, no século 1, o naturalista romano Plínio, o Velho, registrou que artesãos da região do atual Líbano produziam espelhos de vidro revestidos com chumbo ou folha de ouro – enquanto os metais refletiam bem, o vidro proporcionava uma superfície lisa e protegida. Pode ser o registro mais antigo de espelhos de vidro parecidos com os que conhecemos – no entanto, ninguém nunca encontrou evidências arqueológicas que apoiem essa afirmação.

Fontes: artigos “History of Mirrors Dating Back 8000 Years” e “Introduction to the history of lenses and visual corrections: A reference to Spain and the Spanish colonies in the New World (XV-XVI C.)”.

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