Quando foram inventados os espelhos?

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Introdução A história dos espelhos é milenar! Dos primeiros manufaturados em obsidiana na Turquia (8 mil anos atrás), passando por Egito, China, Américas e Roma, a evolução culminou nos espelhos de vidro modernos de Veneza, no século XVI. Uma jornada fascinante pela tecnologia da reflexão.

Principais Tópicos





Os primeiros 'espelhos' eram naturais, como poças d'água. Os espelhos manufaturados mais antigos, de obsidiana, datam de 8 mil anos atrás na Turquia. Civilizações antigas como Egípcios, Chineses, Mesopotâmicos e povos das Américas desenvolveram suas próprias técnicas e materiais. As primeiras versões de espelhos de vidro surgiram no Império Romano, no século 1. Os espelhos de vidro modernos foram aperfeiçoados por alemães e popularizados em Veneza, no século XVI.

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Depende do que você considera espelho. Poças e pedras brilhantes podem ter servido como as primeiras superfícies reflexivas usadas para ver a própria imagem. Já as versões manufaturadas mais antigas datam de 8 mil anos atrás, na Turquia, e eram feitas de obsidiana, um tipo de vidro vulcânico natural. Eles foram encontrados em sepultamentos de mulheres, e já tinham até suporte ou fixação com argamassa.

Há 4.500 anos, versões de pedras polidas eram produzidas no Egito. Na China, no período Xia, há cerca de 4 mil anos, eles usavam um modelo diferente, feito de bronze e com um botão central perfurado. Acredita-se que os espelhos chineses tenham se desenvolvido a partir de intercâmbios com povos da Sibéria. Já na Mesopotâmia, os espelhos de ligas de metais fundidos foram criados há cerca de 3.200 anos. Eles usavam cobre, ouro e prata e eram convexos.

O povo Chavin, que vivia onde hoje é o Peru, produzia os espelhos mais antigos já encontrados nas Américas. Eles têm entre 2 mil e 3 mil anos, e eram feitos cortando e polindo antracite, um tipo de carvão. Na América Central e no México, os Olmecas, e posteriormente os Maias, faziam espelhos côncavos de minerais não metálicos como obsidiana, pirita de ferro, magnetita e hematita, mais ou menos nessa mesma época.

Já as versões de vidro começaram a ser desenvolvidas no Império Romano no século 1. As primeiras versões eram feitas cortando uma pequena seção circular de uma bolha de vidro quente. O resultado era uma superfície côncava ou convexa que distorcia a imagem. Era um processo custoso e demorado para produzir um espelho pequeno e de baixa qualidade. Por isso, os espelhos de metal sólido continuaram comuns na Europa pelos próximos séculos.

Os espelhos que conhecemos hoje, modernos, são feitos com vidro e um revestimento reflexivo, que pode ser uma mistura de estanho e mercúrio. Não se sabe bem quando isso começou, mas foi em Roma. O método foi então aperfeiçoado pelos alemães e se difundiu em Veneza, no século 16.

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Lá atrás, na Roma Antiga, no século 1, o naturalista romano Plínio, o Velho, registrou que artesãos da região do atual Líbano produziam espelhos de vidro revestidos com chumbo ou folha de ouro – enquanto os metais refletiam bem, o vidro proporcionava uma superfície lisa e protegida. Pode ser o registro mais antigo de espelhos de vidro parecidos com os que conhecemos – no entanto, ninguém nunca encontrou evidências arqueológicas que apoiem essa afirmação.

Fontes: artigos “History of Mirrors Dating Back 8000 Years” e “Introduction to the history of lenses and visual corrections: A reference to Spain and the Spanish colonies in the New World (XV-XVI C.)”.

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