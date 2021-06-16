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Saúde

Quantas vezes um órgão pode ser transplantado?

Via de regra, uma só. Mas já rolaram retransplantes bem sucedidos em caráter experimental.

Por Luisa Costa 16 jun 2021, 10h50 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Foto de dois pares de mãos em conchinha segurando, juntas, dois rins feitos de papel.
 (ThitareeSarmkasat/Getty Images)
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Em geral, uma vez só. Há apenas alguns casos raros de órgãos que passaram por três corpos de maneira bem-sucedida. Em 2017, o cirurgião Jeffrey Veale, da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), deu um terceiro dono a três rins. O procedimento, realizado em caráter experimental, foi bem sucedido. 

O principal problema de transplantar um órgão duas ou mais vezes é a reação reforçada do sistema imunológico.

Para um transplante ser bem-sucedido, precisa haver algo chamado histocompatibilidade entre o doador e o receptor: o órgão precisa dar match com as defesas de seu novo dono para não ser rejeitado como um corpo estranho. Em um retransplante, há histocompatibilidade de três pessoas em jogo – e aí é quase impossível evitar a rejeição.

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Pergunta de @leonardoreis13, via Instagram.

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Fonte: Robinson Poffo, Coordenador do Centro de Cirurgia Cardíaca Minimamente Invasiva e Robótica do Hospital Israelita Albert Einstein. 

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