Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Cultura

Quanto cada país paga aos medalhistas olímpicos?

Alguns atletas voltam para casa com uma fortuna esperando por eles. Outros, nem um tostão. Confira quais países oferecem as maiores recompensas.

Por Maria Clara Rossini 17 set 2021, 09h52
Foto das medalhas de prata, ouro e bronze das Olimpíadas de Tóquio.
 (Atsushi Tomura/Getty Images)
Continua após publicidade
Quanto cada país paga aos medalhistas olímpicos? Priorizar nos meus resultados Google

O Comitê Olímpico Internacional (COI) não dá nada além da medalha para os atletas. Mas os comitês nacionais costumam oferecer uma recompensa em dinheiro para quem terminar no pódio. O valor que cada medalhista recebe, então, depende do seu país.

Um medalhista brasileiro em categoria individual leva para casa R$ 100 mil pelo bronze, R$ 150 mil pela prata, e R$ 250 mil se conquistar o ouro. Se o esporte for em grupo de até 6 pessoas, o time todo recebe R$ 200 mil (bronze), R$ 300 mil (prata) ou R$ 500 mil (ouro). As delegações maiores, como futebol e vôlei, devem dividir o valor de R$ 300 mil (bronze), R$ 450 mil (prata) ou R$ 750 mil (ouro).

Os valores são maiores do que os Estados Unidos pagam aos atletas (veja no gráfico abaixo). Faz sentido considerando o número de medalhistas de cada país: na Olimpíada de Tóquio, o Brasil conquistou 21 medalhas, enquanto os Estados Unidos levaram 113. Haja dinheiro para pagar atleta.

Continua após a publicidade

A lógica também vale para os países com as maiores recompensas. Geralmente, eles não possuem muitos medalhistas. Como não há tanta gente para pagar, eles podem oferecer um “incentivo” a mais aos atletas que trouxerem as medalhas para o país.

Siga
Continua após a publicidade

Abaixo, confira quanto cada país paga aos seus medalhistas em categorias individuais.

Continua após a publicidade
Gráfico de barras mostrando quanto os países pagam por cada medalha (de bronze, prata e ouro) aos atletas nas Olimpíadas. O gráfico mostra os 10 maiores prêmios em dinheiro e os 10 maiores medalhistas em 2021.
(Natalia Sayuri Lara/Maria Clara Rossini/Superinteressante)

Singapura enviou apenas 23 atletas para a Olimpíada, mas nenhum levou medalha. Taiwan (que compete como Chinese Taipei) foi melhor: conquistou 12 medalhas. Já Hong Kong e Tailândia levaram 6 e 2 medalhas, respectivamente.

Continua após a publicidade

Não é todo medalhista olímpico que volta para casa com uma fortuna esperando por ele. Reino Unido, Suécia, Noruega, Nova Zelândia e Tonga são alguns dos países que não oferecem prêmios em dinheiro pelas medalhas.

Publicidade
TAGS:
atletas olimpicos
Olimpíadas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).