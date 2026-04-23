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História

Quantos nomes o Brasil já teve?

Pindorama, Terra de Santa Cruz, Estados Unidos do Brasil... a lista é longa.

Por Luiza Lopes 23 abr 2026, 14h00
Ilustração cômica, em fundo branco, de documentos de identidade do Brasil.
 (Ana Elisa Granziera/Superinteressante)
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Oficialmente, o Brasil teve três nomes como nação independente: Império do Brasil (até 1889), Estados Unidos do Brasil (até 1967) e o atual, República Federativa do Brasil.

Antes disso, no período colonial, várias denominações circularam simultaneamente. Em 1500, o território aparece como “Ilha de Vera Cruz” na carta do escrivão Pero Vaz de Caminha. Isso refletia a interpretação inicial dos portugueses, que acreditavam ter chegado a uma ilha.

Já em 1501, com novas expedições pela costa, o País passa a ser chamado de Terra de Santa Cruz. A escolha seguia a lógica simbólica da expansão marítima portuguesa, que frequentemente associava novos territórios a referências religiosas.

Logo depois vem o nome “Brasil”, associado ao pau-brasil – madeira valiosa usada para produzir corante vermelho. Esse apelido se difunde rapidamente entre comerciantes, navegadores e funcionários da Coroa. 

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Em 1511, já há registros da expressão “Terra do Brasil”, que passa a ser usado no dia a dia e em documentos oficiais.

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A origem dos 10 sobrenomes mais comuns no Brasil

A primeira mudança formal de status ocorreu em 1815: com a corte instalada no Rio, o território foi elevado à categoria de reino e integrado ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Após a independência, em 1822, surgem os nomes como Estado soberano.

Outras denominações, como Pindorama, Terra dos Papagaios ou Terra Nova, aparecem em relatos de viajantes, mapas europeus ou tradições indígenas, mas nunca tiveram status jurídico ou administrativo.

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Pergunta de Robson Vilanova Ilha, São Sepé (RS)

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TAGS:
Brasil
História
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