Quantos padrões de tomada existem no mundo?

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São 15.

A África do Sul possui um padrão exclusivo, o tipo M. Ele é composto por dois pinos finos e um mais grosso, que juntos formam um triângulo. No entanto, ele está saindo de linha para dar lugar ao tipo N (os três pinos adotado no Brasil). O tipo N foi criado na ideia de ser o padrão internacional, mas não colou – por enquanto só o Brasil e a África do Sul adotaram os três pinos.

Tirando o tipo M, o que sobra são os 14 desta lista – considerados os oficiais de cada país. Veja quem usa qual.