Quantos padrões de tomada existem no mundo?
Confira quais países usam cada tipo de tomada
São 15.
A África do Sul possui um padrão exclusivo, o tipo M. Ele é composto por dois pinos finos e um mais grosso, que juntos formam um triângulo. No entanto, ele está saindo de linha para dar lugar ao tipo N (os três pinos adotado no Brasil). O tipo N foi criado na ideia de ser o padrão internacional, mas não colou – por enquanto só o Brasil e a África do Sul adotaram os três pinos.
Tirando o tipo M, o que sobra são os 14 desta lista – considerados os oficiais de cada país. Veja quem usa qual.