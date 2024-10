Quatro graus de separação entre Taylor Swift e a carne Swift

Taylor Swift

A dona da turnê mais lucrativa da História lançou 11 álbuns inéditos ao longo da carreira. Esse também é o número de ex-namorados famosos que Taylor já teve. Seu histórico amoroso rendeu dezenas de músicas – e uma reputação polêmica na mídia. Seu amor-celebridade atual é o jogador de futebol americano…

Travis Kelce

Antes de o romance começar, Kelce foi a um de seus shows e depois a convidou para assisti-lo jogar. Ele venceu os dois últimos Super Bowls na posição de tight end do time Kansas City Chiefs, a equipe do momento, sediada em…

Kansas City

Antes de se tornar uma potência no futebol americano, Kansas City foi um dos principais centros de distribuição de gado nos Estados Unidos. No século 19, os bois eram criados nas Grandes Planícies e viajavam de trem até Kansas City. De lá, eles partiam para centros de processamentos locais. Tudo era feito com a carga ainda viva ou em toneis de sal para a preservação da carne. Isso mudou com o surgimento do…

Vagão frigorífico

O transporte de carga viva era ineficiente para os fazendeiros: 60% do peso do gado não é consumido, e muitos animais morriam na viagem. Em 1878, o engenheiro Andrew Chase foi contratado por uma empresa de carne para criar um vagão refrigerado. O gelo era posicionado no teto, criando uma espécie de “ar condicionado” para a carne que ficava embaixo. Isso mudou radicalmente a indústria de carne e ampliou o alcance da empresa, chamada…

Swift & Company

Fundada por Gustavus Franklin Swift em 1885, a Swift se tornou uma das maiores empresas de carne dos EUA com a invenção do compartimento refrigerado. A Swift foi comprada pela JBS em 2007 e se espalhou pelo Brasil. No ano passado, torceu pelo Kansas City Chiefs com a campanha “Swift loves Travis”, referência ao mozão de Taylor Swift.

