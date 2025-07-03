Quatro nós que toda pessoa deveria saber

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Para pendurar itens

Esse é o tipo mais simples do nó lais de guia. Comece fazendo um laço na corda. Depois, passe a ponta por dentro do laço, e em seguida por trás da corda. Finalize passando a ponta pelo

laço novamente , e apertando bem. Para pendurar itens pesados, vale apostar em outras variações.

Para juntar duas cordas

O nó direito é útil para ligar duas extremidades de diâmetros iguais e formar uma corda contínua. Comece cruzando as pontas um e dois, como no primeiro quadro. Depois, faça uma orelhinha com a ponta um. A corda dois irá abraçar a primeira e passar por dentro da orelha. No final, aperte bem.

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Para fazer um calombo

Crianças conhecem esse cenário: você está fazendo uma pulseira de miçangas, e precisa amarrar um nó na ponta para evitar que as peças caiam. Em vez do nó mais simples, tente o nó em oito: faça um laço e use a ponta para dar uma volta na corda. Passe a ponta pelo laço e aperte bem. A figura final deve lembrar, é claro, o número oito.

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Para desatar fácil

Semelhante ao lais de guia, o nó corrediço também forma um laço. A diferença é que o tamanho do corrediço é ajustável, e ele é fácil de desatar: basta puxar sua extremidade. Comece fazendo um laço e uma orelhinha lado a lado. Passe a orelha por dentro do laço e aperte bem. O nó é desatado ao puxar a ponta da orelha.

Para saber mais

As amarrações são divididas em tipos: o lais de guia é um nó de laço; o nó direito é um nó de junção; o nó em oito e o corrediço são nós de parada. Entenda seu objetivo para escolher o ideal.

A principal enciclopédia sobre o assunto chama-se The Ashley Book of Knots, resultado de 11 anos de trabalho do marinheiro e artista Clifford Ashley. O livro inclui mais de 3,8 mil nós diferentes.

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Se quiser virar expert em nós, comece praticando em cordas médias, como um paracord ou uma corda de nylon de 6 mm de diâmetro. Vale carregá-la no bolso e treinar nos momentos livres.

Os nós não servem só para marinheiros e bombeiros. O macramé, por exemplo, é um tipo de tecelagem que usa as mesmas técnicas para fins decorativos – em ornamentos de parede ou almofadas, por exemplo.

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