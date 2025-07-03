Quatro nós que toda pessoa deveria saber
Para pendurar itens, juntar duas cordas ou fazer um calombo, conheça os tipos de nós que podem facilitar sua vida.
Para pendurar itens
Esse é o tipo mais simples do nó lais de guia. Comece fazendo um laço na corda. Depois, passe a ponta por dentro do laço, e em seguida por trás da corda. Finalize passando a ponta pelo
laço novamente , e apertando bem. Para pendurar itens pesados, vale apostar em outras variações.
Para juntar duas cordas
O nó direito é útil para ligar duas extremidades de diâmetros iguais e formar uma corda contínua. Comece cruzando as pontas um e dois, como no primeiro quadro. Depois, faça uma orelhinha com a ponta um. A corda dois irá abraçar a primeira e passar por dentro da orelha. No final, aperte bem.
Para fazer um calombo
Crianças conhecem esse cenário: você está fazendo uma pulseira de miçangas, e precisa amarrar um nó na ponta para evitar que as peças caiam. Em vez do nó mais simples, tente o nó em oito: faça um laço e use a ponta para dar uma volta na corda. Passe a ponta pelo laço e aperte bem. A figura final deve lembrar, é claro, o número oito.
Para desatar fácil
Semelhante ao lais de guia, o nó corrediço também forma um laço. A diferença é que o tamanho do corrediço é ajustável, e ele é fácil de desatar: basta puxar sua extremidade. Comece fazendo um laço e uma orelhinha lado a lado. Passe a orelha por dentro do laço e aperte bem. O nó é desatado ao puxar a ponta da orelha.
Para saber mais
As amarrações são divididas em tipos: o lais de guia é um nó de laço; o nó direito é um nó de junção; o nó em oito e o corrediço são nós de parada. Entenda seu objetivo para escolher o ideal.
A principal enciclopédia sobre o assunto chama-se The Ashley Book of Knots, resultado de 11 anos de trabalho do marinheiro e artista Clifford Ashley. O livro inclui mais de 3,8 mil nós diferentes.
Se quiser virar expert em nós, comece praticando em cordas médias, como um paracord ou uma corda de nylon de 6 mm de diâmetro. Vale carregá-la no bolso e treinar nos momentos livres.
Os nós não servem só para marinheiros e bombeiros. O macramé, por exemplo, é um tipo de tecelagem que usa as mesmas técnicas para fins decorativos – em ornamentos de parede ou almofadas, por exemplo.