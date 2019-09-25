Quem compôs a música clichê de casamento?

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Foi o alemão Felix Mendelssohn, em 1842. A “Marcha Nupcial” era parte da música incidental de uma encenação da peça de teatro Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, que rolou em outubro de 1843 em Potsdam. Era tocada de fundo durante uma das últimas cenas – em que rola um casamento coletivo – para enfatizar sua carga emocional, exatamente como acontece nos filmes e séries atuais.

Mendelssohn compôs música para várias outras cenas também. A trilha sonora foi uma encomenda do rei Frederico Guilherme IV da Prússia: o monarca havia assistido uma encenação de Antígona, de Sófocles, com música de Mendelssohn, e gostou tanto que quis ouvir como o compositor se virava adicionando música a outros clássicos do teatro. Ou seja: o cara foi uma espécie de John Williams do seu tempo.

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Pergunta de @carolbeene, via instagram