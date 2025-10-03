Quem define os códigos de três letras dos aeroportos?
Entenda o lógica por trás das letrinhas – e saiba por que o Galeão, no Rio, se chama "GIG", e não "GAL".
Quem faz isso é a Iata (Associação de Transporte Aéreo Internacional). O objetivo é simplificar a comunicação entre companhias aéreas, a reserva de passagens e toda a operação logística entre os 9 mil aeroportos cadastrados pelo órgão.
As três letras geralmente fazem referência à cidade, região metropolitana ou ao nome do próprio aeroporto – mas nem sempre esse é o caso. Em certas situações, o código mais óbvio já está em uso. Em outras, o aeroporto muda de nome – porém o código antigo permanece.
Veja alguns exemplos abaixo:
O Galeão, no Rio de Janeiro, recebe o código GIG. A sigla GAL já pertencia ao aeroporto Edward G. Pitka Sr. da cidade de Galena, no Alasca.
São Petersburgo (Rússia) usa LED devido a Leningrado, nome da cidade de 1924 a 1991 . Ho Chi Minh, (Vietnã) mantém SGN, de Saigon.
No Canadá a maioria dos códigos começa com a letra Y, seguindo a tradição de antigos códigos ferroviários. Toronto Pearson, por exemplo, é YYZ.