Quem define os códigos de três letras dos aeroportos?

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Quem faz isso é a Iata (Associação de Transporte Aéreo Internacional). O objetivo é simplificar a comunicação entre companhias aéreas, a reserva de passagens e toda a operação logística entre os 9 mil aeroportos cadastrados pelo órgão.

As três letras geralmente fazem referência à cidade, região metropolitana ou ao nome do próprio aeroporto – mas nem sempre esse é o caso. Em certas situações, o código mais óbvio já está em uso. Em outras, o aeroporto muda de nome – porém o código antigo permanece.

Veja alguns exemplos abaixo:

O Galeão, no Rio de Janeiro, recebe o código GIG. A sigla GAL já pertencia ao aeroporto Edward G. Pitka Sr. da cidade de Galena, no Alasca.

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São Petersburgo (Rússia) usa LED devido a Leningrado, nome da cidade de 1924 a 1991 . Ho Chi Minh, (Vietnã) mantém SGN, de Saigon.

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No Canadá a maioria dos códigos começa com a letra Y, seguindo a tradição de antigos códigos ferroviários. Toronto Pearson, por exemplo, é YYZ.

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