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Quem define os códigos de três letras dos aeroportos?

Entenda o lógica por trás das letrinhas – e saiba por que o Galeão, no Rio, se chama "GIG", e não "GAL".

Por Luiza Lopes 3 out 2025, 08h01 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem de uma garota, usando um smartphone, diante de um painel de embarque num aeroporto. Ela está vestindo casaco verde, gorro beje, carregando uma mochila nas costas.
 (Alberto Marrupe Gutierrez/Getty Images)
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Quem faz isso é a Iata (Associação de Transporte Aéreo Internacional). O objetivo é simplificar a comunicação entre companhias aéreas, a reserva de passagens e toda a operação logística entre os 9 mil aeroportos cadastrados pelo órgão.

As três letras geralmente fazem referência à cidade, região metropolitana ou ao nome do próprio aeroporto – mas nem sempre esse é o caso. Em certas situações, o código mais óbvio já está em uso. Em outras, o aeroporto muda de nome – porém o código antigo permanece.

Veja alguns exemplos abaixo:

Ilustração, em fundo beje, de um painel quadrado com indicações de plataformas de embarque.
(Kézia Mausolf/Superinteressante)

O Galeão, no Rio de Janeiro, recebe o código GIG. A sigla GAL já pertencia ao aeroporto Edward G. Pitka Sr. da cidade de Galena, no Alasca.

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Ilustração, em fundo beje, de um painel retangular com indicação de plataforma de embarque.

São Petersburgo (Rússia) usa LED devido a Leningrado, nome da cidade de 1924 a 1991 . Ho Chi Minh, (Vietnã) mantém SGN, de Saigon.

Ilustração, em fundo beje, de um painel arredondado com indicação de plataforma de embarque.

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No Canadá a maioria dos códigos começa com a letra Y, seguindo a tradição de antigos códigos ferroviários. Toronto Pearson, por exemplo, é YYZ.

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