Quem inventou a sopa de letrinhas?

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Não se sabe quem resolveu transformar o alfabeto em macarrão, mas o prato provavelmente nasceu nos Estados Unidos. A primeira menção é de 1867: o jornal Tri-Weekly Standard, da Carolina do Norte, noticiou a sopa alfabética como “a última novidade culinária”. A receita aparece em mais jornais e cardápios na virada para o século 20, como o do restaurante Au Lion d’Or, em Nova York.

Numa edição do Jornal Ilustrado de Frank Leslie, dos Estados Unidos, dá para encontrar uma notícia dizendo que comerciantes de Paris estavam vendendo macarrão com o formato do rosto de Napoleão 3º, ao invés das mais comuns letras do alfabeto. Isso indica que, há quase 150 anos, a sopa de letrinhas já era bem conhecida até na Europa – fenômeno culinário no Ocidente.

Nos EUA, “sopa de alfabeto” é uma expressão usada para se referir a discursos cheios de siglas e acrônimos desnecessários. O ex-presidente americano Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) ficou famoso pela “política de sopa de alfabeto”, devido ao grande número de organizações criadas durante seu governo. Todas eram (e ainda são) conhecidas por suas abreviações, como CIA, DEA, FBI e IRS. Um prato cheio.

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Fonte: Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, Volumes 43-45 e TastingTable; livro Soup: a global history