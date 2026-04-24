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História

Quem inventou o crochê?

Os pesquisadores ainda não conseguiram desembaraçar esse nó, mas há pelo menos três hipóteses. Confira.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 24 abr 2026, 14h01
Uma de uma estante com novelos de lã de diversas cores.
 (Paul-hanaoka/Unsplash)
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Não se sabe ao certo nem quando nem onde o crochê surgiu. Alguns pesquisadores acreditam que ele tenha evoluído a partir da Pré-História, com o entrelaçamento manual de fios com os dedos.

A arte do crochê tal como conhecemos – com agulha e linha – teria se iniciado por volta do século 16, mas os registros são escassos. A pesquisadora dinamarquesa Lis Paludan, referência no tema, formulou três hipóteses sobre o surgimento do crochê na Europa:

1) ele surgiu na Arábia e foi levado ao Mediterrâneo por meio de rotas comerciais;

2) surgiu em comunidades indígenas da América do Sul, que o utilizavam em rituais;

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3) vem da China, onde eram feitas bonecas tridimensionais.

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Para a autora, a hipótese mais forte seria a última e, assim, o crochê teria sido influenciado pelo bordado chinês. Não há consenso acadêmico, porém.

Mesmo com a origem incerta, sabe-se que o crochê se popularizou na Europa no século 19, tendo Eléonore Riego de la Branchardière como uma figura central nesse processo. Ela publicou alguns dos primeiros livros de padrões de crochê e é frequentemente considerada a “mãe do crochê moderno”.

O crochê também teve um papel importante durante a Grande Fome da Irlanda, entre 1845 e 1850. Em um contexto de extrema pobreza, a técnica se tornou uma fonte de renda para muitas famílias, que produziam peças artesanais (rendas irlandesas) para venda.

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Pergunta de Juliana Alvim, de Osasco (SP)

Fontes: artigos Design e o crochetar no universo feminino e Crochetando tramas de vida.

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