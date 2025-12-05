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Sociedade

Quem paga o Prêmio Nobel? Entenda de onde vem o valor em dinheiro

Entenda como uma herança deixada em 1896 banca os prêmios até hoje.

Por Maria Clara Rossini 5 dez 2025, 12h01 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem de uma maleta, aberta e cheia de pequenas barras de ouro e uma medalha de Prêmio Nobel, em cima de dezenas de notas de cem dólares.
 (Max Zolotukhin/Getty Images)
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Tecnicamente, o falecido Alfred Nobel é quem paga os prêmios. Além do reconhecimento para o resto da vida, a medalha do Nobel vem acompanhada de uma bolada em dinheiro. São cerca de 11.000.000 coroas suecas (R$ 6.273.000) destinadas a cada categoria. Se mais de uma pessoa vence a categoria (como geralmente ocorre nos prêmios de ciência), os laureados dividem o valor igualmente. Se um único indivíduo recebe o prêmio (como acontece em Literatura), ele embolsa toda a grana.

O dinheiro vem da herança do químico, que fez fortuna com a dinamite e outras 355 patentes. Quando morreu, em 1896, deixou 31 milhões de coroas suecas (R$ 1,2 bilhão em valores atuais). Segundo seu testamento, o valor deveria ser usado para premiar “aqueles que no ano anterior conferiram os maiores benefícios para a humanidade”.

Além disso, o dinheiro deveria ser investido em “fundos de investimento seguros”, para que continuasse a pagar anualmente os vencedores das categorias Química, Medicina, Física, Literatura e Paz.

E deu certo: 124 anos depois do primeiro prêmio, a Fundação acumula 6,8 bilhões de coroas suecas (R$ 3,9 bilhões) em investimentos. Deste valor, cerca de 200 milhões de coroas suecas equivalem às propriedades e infraestrutura da própria Fundação Nobel.

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Como o dinheiro do Prêmio Nobel é administrado

Os ativos são gerenciados por um quadro de diretores, que miram em um retorno de, no mínimo, 3% ao ano, ajustado pela inflação. Hoje, o valor está investido em fundos de ações, fundos imobiliários, títulos da dívida, renda fixa e fundos de cobertura.

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Em 2024, o custo operacional dos prêmios foi de R$ 77 milhões. Desses, R$ 30 milhões são usados para pagar os laureados; R$ 18 milhões vão para compensação dos Comitês do Nobel; R$ 16 milhões são para organizar a Semana do Nobel em Estocolmo e Oslo; o restante vai para a administração.

O valor do prêmio pode variar ao longo dos anos. Nos anos seguintes à primeira cerimônia, que ocorreu em 1901, o valor destinado a cada categoria caiu bastante. Em 1920, ele chegou a ser 28% do valor original. O cenário começou a mudar em 1946, quando a Fundação recebeu isenção fiscal e passou a diversificar os investimentos. Em 1991, o prêmio reestabeleceu o valor original.

Fontes: (1) Testamento de Alfred Nobel; (2) The Nobel Foundation Annual Report 2024;

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