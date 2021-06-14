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Cultura

Se cada membro da orquestra tem uma partitura, qual é a função do maestro? 

Você já viu time sem técnico? Filme sem diretor? Pois é.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2021, 11h05 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Ilustração retratando uma maestrina conduzindo uma orquestra de pequenas marionetes, controlando as cordinhas.
 (Marina Procházka/Superinteressante)
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Se cada membro da orquestra tem uma partitura, qual é a função do maestro?  Priorizar nos meus resultados Google

Ele equivale ao diretor de uma peça ou ao técnico de um time. É claro que muito do trabalho está nos bastidores: o regente lidera os ensaios e decide como a peça será interpretada – Beethoven não está aqui para explicar os andamentos e intensidades exatos que imaginou para cada passagem. Isso exige um profundo conhecimento da técnica de cada instrumento e de história da música.

Mas a importância do maestro não diminui na hora do show. Seu braço direito, que se move para cima e para baixo, dá o andamento e indica a fórmula do compasso (1, 2, 3 para uma valsa ou 1, 2, 3, 4 no rock, por exemplo. Músicos saberão que estamos falando de 3/4 e 4/4 – esse foi só uma simplificação didática). Isso é especialmente importante em composições que aceleram e desaceleram constantemente – não há telepatia que sincronize cem músicos sem um líder.

A mão esquerda do condutor fica mais livre: pode indicar a entrada de um instrumento, antecipar que uma nota será acentuada ou indicar, por exemplo, se uma passagem é legato (sequência de notas fluidas e emendadas) ou stacatto (notas duras e secas).

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Além disso, o maestro ouve tudo aproximadamente do ponto de vista da plateia e sabe quando um instrumento precisa, por exemplo, soar mais alto ou mais baixo para se encaixar melhor com o todo – é difícil, para os músicos, ter consciência disso. Cada membro da orquestra fica sentado em uma posição diferente e ouve certos instrumentos com mais clareza do que outros.

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Pergunta de @iamemisu, via Instagram.

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Música
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