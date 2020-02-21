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Ciência

Se ligássemos todos os aparelhos de ar condicionado, a Terra esfriaria?

Não. Na verdade, ela esquentaria. E a resposta está nas leis da termodinâmica.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 fev 2020, 17h51 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
SI_413_ar_condicionado
 (KangeStudio/Getty Images)
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Se ligássemos todos os aparelhos de ar condicionado, a Terra esfriaria? Priorizar nos meus resultados Google

Pelo contrário: esquentaria. Energia é algo que não se cria nem se destrói. É possível apenas transformá-la. Eis a Primeira Lei da Termodinâmica. O ar condicionado não some com a energia térmica que está presa em um cômodo. O que ele pode fazer é bombeá-la para o lado de fora da casa ou escritório. Assim, toda a energia que estava te esquentando agora está esquentando o resto do mundo.

Além disso, nenhuma máquina é 100% eficaz, de maneira que parte da energia elétrica que é utilizada para acionar o ar condicionado será perdida para o lado de fora na forma de (isso mesmo) mais energia térmica. Ou seja: se todos os ACs que existem fossem ligados juntos, o mundo ficaria mais quente. E nem falamos da fonte da energia elétrica em si – que talvez seja limpa, mas também pode ser proveniente de uma usina termelétrica que queima carvão e contribui com o aquecimento global.

A Segunda Lei da Termodinâmica afirma que a entropia de um sistema – isto é, seu grau de desorganização – sempre tende a aumentar. Por exemplo, um ovo de galinha, que é um estado altamente ordenado, pode se quebrar com facilidade, mas é quase impossível que ele volte espontaneamente à sua forma original. Isso ocorre porque, estaticamente, há muitas maneiras de organizar as moléculas de um ovo em um estado em que elas não se assemelham a ovo, mas só uma em que o ovo se manifesta da maneira como o conhecemos.

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Isso vale também para a energia. A energia elétrica, que é um estado altamente organizado e aproveitável de energia, se dissipa na forma de energia térmica em uma lâmpada. Em outras palavras, a luz acesa irradia calor. A energia térmica, por sua vez, nada mais é do que um certo grau de agitação aleatória das moléculas que compõem o ar em torno da lâmpada. Ou seja, é uma forma altamente desorganizada de energia, que se dissipa. É por isso que, uma vez que um processo desprende energia térmica, é impossível reaproveitá-la integralmente.

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