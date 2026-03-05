Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
História

Se um novo estado fosse criado, onde ficaria sua estrela na bandeira do Brasil?

A posição da nova estrela envolveria aspectos estéticos e simbólicos – mas deveria obedecer a algumas regras.

Por Maria Clara Rossini 5 mar 2026, 12h00
Imagem da bandeira brasileira repousando sobre uma mesa.
 (Rafaela Biazi/Superinteressante)
Continua após publicidade
Se um novo estado fosse criado, onde ficaria sua estrela na bandeira do Brasil? Priorizar nos meus resultados Google

Difícil dizer, mas há algumas possibilidades. Primeiramente, é importante saber que a posição das estrelas não é aleatória. A bandeira representa o céu do Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889, dia da proclamação da República. Todas as estrelas estão posicionadas de acordo com as constelações que seriam visíveis naquele dia. 

Para que um carioca de 1889 pudesse observá-las, no entanto, seria necessário “desligar” o Sol. Isso porque as estrelas da bandeira correspondem ao céu às 8h30 da manhã – ou seja, a luminosidade da nossa estrela-mãe ofuscava qualquer pontinho a anos-luz da Terra.

Além disso, o céu representado na bandeira está espelhado, como se fosse visto por alguém fora da esfera celeste (um alienígena, talvez). Para entender como estava o céu de 137 anos atrás, você precisa olhar o verso da bandeira, ou posicioná-la em um espelho.

Feitas as explicações, vamos aos exemplos. Abaixo da letra “P” você encontra as cinco estrelas do Cruzeiro do Sul, que representam São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. À esquerda, as estrelas da constelação de Escorpião representam o Nordeste (com exceção da Bahia). Já as três estrelas do Triângulo Austral simbolizam cada estado da região Sul.

Siga

O Distrito Federal é a menor estrela de todas, bem ao sul da bandeira. Tocantins, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso estão à direita, na constelação do Cão Maior. Mato Grosso do Sul e Acre parecem distantes na bandeira, mas ambas são estrelas da constelação de Hidra. Goiás é o único estado da constelação de Carina.

Continua após a publicidade

Amazonas é o único estado de Cão Menor, e o Pará é o único de Virgem, acima da faixa de Ordem e Progresso. A escolha de representá-lo acima da faixa foi feita porque, na época, Belém era a capital mais ao norte do país (Amapá e Roraima ainda não existiam).

Infográfico das constelações representadas na bandeira do Brasil.
(Arte/Superinteressante)

Pois bem. Segundo a lei 8.421 de 1992, novos estados também devem corresponder a estrelas do céu do dia 15/11/1889. Existem muitas disponíveis – basta escolher. Talvez outra estrela da constelação de Hidra, para ficar entre o Acre e Mato Grosso do Sul? Ou então uma estrela de Cão Menor, para fazer companhia ao Amazonas? Também podemos ousar e escolher estrelas de uma nova constelação, como Leão. Nesse último caso, é possível que o novo estado também ficasse acima da faixa da bandeira, de acordo com o mapa celeste.

Continua após a publicidade

De toda forma, a escolha envolveria aspectos estéticos. Se a bandeira do Brasil fosse uma representação fiel e em escala do céu, o Cruzeiro do Sul seria bem menor que Escorpião. Apesar disso, ele ocupa um espaço central e de destaque na bandeira. Mesmo que soubéssemos qual a constelação ou estrela escolhida, não está claro como ela seria posicionada na bandeira.

Calendário astronômico: o melhor do céu em 2026

A escolha também pode envolver algum simbolismo. Por exemplo: o Distrito Federal foi escolhido como uma estrela da constelação Oitante pois, ao observá-la no céu, temos a impressão de que todas as outras estão girando em torno dela.

Continua após a publicidade

Sabemos que a estrela de um novo estado deve seguir um padrão. Existem cinco opções de tamanho disponíveis, indo do menor (em que o único representante é o Distrito Federal) ao maior (como o Pará, Piauí, São Paulo, etc.). Sem a perspectiva de novos estados num futuro próximo, vamos ter que esperar para matar a curiosidade.

Pergunta de Diogo Nunes, Uberlândia – MG

Publicidade
TAGS:
bandeiras
Brasil
estrela
país
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).