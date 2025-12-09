Todos os assobios têm o mesmo timbre?
Imagine a boca de cada pessoa como "instrumentos" diferentes.
Não. O timbre depende da forma como o som é produzido, podendo variar conforme a pessoa molda a boca, os lábios e a língua. Esses detalhes mudam a maneira como o som ressoa na cavidade bucal, que funciona como um tubo sonoro.
Os sons são ondas – e o assobio, especificamente, é próximo de uma senoide. Isso significa que a onda oscila periodicamente entre valores máximos e mínimos, seguindo uma função de seno (alô, aulas do ensino médio). Mesmo assim, até variações como o tamanho da boca e vias aéreas influenciam o assobio.
O mesmo acontece em instrumentos musicais, que têm timbres distintos mesmo tocando a mesma nota (o Lá de um piano e o de um violino). Assim, duas pessoas assobiando a mesma nota podem ter timbres diferentes.
As técnicas de assobio (com os dentes, apenas com os lábios, com os dedos) também mudam o timbre do som. É como se as pessoas que imitam o canto de passarinhos no biquinho tivessem um “instrumento” diferente de quem só assobia na hora do parabéns.
Fonte: artigo A fisiologia do assobio oral: uma análise combinada de radiografia e ressonância magnética e Andrey Guilherme, físico.
Pergunta de Lucas Oliveira, Maceió (AL)