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Ciência

Todos os assobios têm o mesmo timbre?

Imagine a boca de cada pessoa como "instrumentos" diferentes.

Por Manuela Mourão 9 dez 2025, 11h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Ilustração, em fundo branco, de quatro rapazes integrantes de uma banda de rock típica dos anos sessenta. Dois deles, ao centro, estão assobiando.
 (Alashi/Getty Images)
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Não. O timbre depende da forma como o som é produzido, podendo variar conforme a pessoa molda a boca, os lábios e a língua. Esses detalhes mudam a maneira como o som ressoa na cavidade bucal, que funciona como um tubo sonoro.

Os sons são ondas – e o assobio, especificamente, é próximo de uma senoide. Isso significa que a onda oscila periodicamente entre valores máximos e mínimos, seguindo  uma função de seno (alô, aulas do ensino médio). Mesmo assim, até variações como o tamanho da boca e vias aéreas influenciam o assobio.

O mesmo acontece em instrumentos musicais, que têm timbres distintos mesmo tocando a mesma nota (o Lá de um piano e o de um violino). Assim, duas pessoas assobiando a mesma nota podem ter timbres diferentes.

As técnicas de assobio (com os dentes, apenas com os lábios, com os dedos) também mudam o timbre do som. É como se as pessoas que imitam o canto de passarinhos no biquinho tivessem um “instrumento” diferente de quem só assobia na hora do parabéns.

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Fonte: artigo A fisiologia do assobio oral: uma análise combinada de radiografia e ressonância magnética e Andrey Guilherme, físico.

Pergunta de Lucas Oliveira, Maceió (AL)

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instrumentos musicais
Música
notas musicais
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