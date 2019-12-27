Todos os povos do mundo desejam “bom dia”?
Todos os povos do mundo têm saudações – mas quase nenhuma é uma tradução literal de "bom dia".
É difícil verificar cada língua existente no mundo, é claro.
Ao que tudo indica, toda língua possui uma saudação equivalente ao “bom-dia”, mesmo que ela não signifique literalmente bom-dia. Um exemplo bobo: em inglês, não se diz good day (“bom-dia”) e sim good morning (“boa-manhã”).
Às vezes, há subdivisões temporais a mais ou a menos. Em francês e inglês, existe um “boa noite” para quem vai dormir e um “boa noite” para eventos noturnos.
Quanto maior a distância cultural, maior tende a ser a diferença. Em chinês, é comum perguntar se o interlocutor já comeu arroz hoje.
O Homo sapiens depende do auxílio de outros membros do bando para sobreviver; assim, é natural que todas as línguas ofereçam insumos básicos para a vida em sociedade – como pedidos de desculpas ou palavras para iniciar uma interação com alguém.
Pergunta de @pedroivoantunes, via Instagram.
Fonte: Antonio Suarez Abreu, professor titular da Unesp e pesquisador em linguagem.