Todos os povos do mundo desejam “bom dia”?

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É difícil verificar cada língua existente no mundo, é claro.

Ao que tudo indica, toda língua possui uma saudação equivalente ao “bom-dia”, mesmo que ela não signifique literalmente bom-dia. Um exemplo bobo: em inglês, não se diz good day (“bom-dia”) e sim good morning (“boa-manhã”).

Às vezes, há subdivisões temporais a mais ou a menos. Em francês e inglês, existe um “boa noite” para quem vai dormir e um “boa noite” para eventos noturnos.

Quanto maior a distância cultural, maior tende a ser a diferença. Em chinês, é comum perguntar se o interlocutor já comeu arroz hoje.

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O Homo sapiens depende do auxílio de outros membros do bando para sobreviver; assim, é natural que todas as línguas ofereçam insumos básicos para a vida em sociedade – como pedidos de desculpas ou palavras para iniciar uma interação com alguém.

Pergunta de @pedroivoantunes, via Instagram.

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Fonte: Antonio Suarez Abreu, professor titular da Unesp e pesquisador em linguagem.