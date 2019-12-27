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Sociedade

Todos os povos do mundo desejam “bom dia”?

Todos os povos do mundo têm saudações – mas quase nenhuma é uma tradução literal de "bom dia".

Por Maria Clara Rossini 27 dez 2019, 15h08 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h03
 (Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images)
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Todos os povos do mundo desejam “bom dia”? Priorizar nos meus resultados Google

É difícil verificar cada língua existente no mundo, é claro. 

Ao que tudo indica, toda língua possui uma saudação equivalente ao “bom-dia”, mesmo que ela não signifique literalmente bom-dia. Um exemplo bobo: em inglês, não se diz good day (“bom-dia”) e sim good morning (“boa-manhã”).

Às vezes, há subdivisões temporais a mais ou a menos. Em francês e inglês, existe um “boa noite” para quem vai dormir e um “boa noite” para eventos noturnos.

Quanto maior a distância cultural, maior tende a ser a diferença. Em chinês, é comum perguntar se o interlocutor já comeu arroz hoje.

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O Homo sapiens depende do auxílio de outros membros do bando para sobreviver; assim, é natural que todas as línguas ofereçam insumos básicos para a vida em sociedade – como pedidos de desculpas ou palavras para iniciar uma interação com alguém.

Pergunta de @pedroivoantunes, via Instagram.

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Fonte: Antonio Suarez Abreu, professor titular da Unesp e pesquisador em linguagem.

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língua
língua portuguesa
Linguística
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