Bluemerang: doação de objetos pelo Facebook rende descontos em lojas e restaurantes

Roupas, brinquedos, livros, móveis… Tem objetos em casa para doação e está sem tempo de levá-los para alguma instituição (ou está com preguiça mesmo)? Então, talvez, a iniciativa Bluemerang possa ajudá-lo. Trata-se de uma ferramenta online que conecta pessoas que querem doar a entidades que precisam de doações.

Funciona assim: os interessados acessam o perfil da Bluemerang no Facebook, enviam uma mensagem privada aos organizadores informando nome, endereço e os objetos que querem doar e agendam uma data para retirada dos itens. Por enquanto, a equipe só atende em São Paulo.

As doações são, então, encaminhadas para entidades parceiras da Bluemerang – entre elas, o Exército da Salvação. Para saber qual organização foi beneficiada com seus objetos, o doador só precisa rastrear os itens, a partir do código entregue pela equipe da iniciativa no momento da retirada.

E tem mais! O nome da iniciativa não é à toa: Bluemerang é uma referência ao objeto voador boomerang, para passar a mensagem de que “tudo que vai, volta”. É que aqueles que participam da iniciativa fazendo doações acumulam pontos que podem ser trocados por descontos em lojas e restaurantes parceiros. Entre eles, a King Sneakers, Mundo Corrido e Your Id e o restaurante Juca Alemão.

Há quem critique oferecer benefícios para quem faz as doações, alegando que boas ações devem ser feitas por pura solidariedade – e não esperando algo em troca. Para quem não curte a ideia, fica a dica: por que não usar os descontos nas lojas e restaurantes para comprar roupas, sapatos ou mesmo um prato de comida para quem, realmente, precisa?

Assista, abaixo, ao vídeo da iniciativa.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BenkD8NNsSU?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

Foto: Prime Tambayong/Creative Commons/Flickr

