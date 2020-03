Mentiras clássicas: “Saiba quem olhou o seu Facebook”

Se você se lembra do Orkut, também deve se recordar de sua função mais popular: checar quem olhou seu perfil. Era uma espécie de superpoder, uma verdadeira Pedra Filosofal das redes sociais. Algo tão irresistível que até hoje, na era do Facebook, muita gente sonha com algo do tipo – e há milhões de páginas prometendo isso.

O método mais disseminado diz que você tem de olhar o código-fonte do Facebook, o que pode ser feito dando uns cliques no seu navegador, e procurar um item chamado InitialChatFriendsList, que supostamente reúne os nomes das pessoas que acessaram o seu perfil. Existem até aplicativos que prometem facilitar o processo. Tudo fanfarronice. A tal listinha é o grupo de pessoas com quem você mais conversa no Face, só isso.

“Para ter acesso à informação (de quem viu o seu perfil), você teria que penetrar na base de dados do Facebook”, afirma Kalinka Castelo Branco, professora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP. Ou seja, só hackeando o Face. E, talvez, nem assim. Procurado pela SUPER, o Facebook disse que não grava quem viu o perfil de quem, ou seja, essa informação não existe. Seja como for, é muito mais fácil, e mais divertido, espiar os perfis das outras pessoas – e desencanar de quem possa ter olhado o seu.