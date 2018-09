COMO FUNCIONAM AS PARALIMPÍADAS

A mais tradicional das provas olímpicas também está nas paralimpíadas, a Maratona. O objetivo continua o mesmo, chegar em primeiro em uma corrida que dura 42,195 km.

Nos jogos paralímpicos, a modalidade é disputada em diferentes provas, que focam em atletas com deficiências similares. Os homens competem em disputas com atletas deficientes visuais, com amputações nos membros superiores e em cadeiras de roda não causadas por paralisia cerebral, já as mulheres não competem com atletas que tenham amputações