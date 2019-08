Como se trata a ninfomania?

Para casos leves e moderados, psicoterapia; para os mais severos, medicação. “O desejo sexual se torna um problema quando a pessoa perde o controle sobre ele”, diz o psiquiatra Waldemar de Oliveira Junior, da USP.

A primeira menção à ninfomania (termo alusivo às ninfas gregas) surgiu em 1786, quando o médico francês D. T. Bienville lançou A Ninfomania ou Tratado sobre o Furor Uterino, sobre um “mal” de origem desconhecida que perturbava as mulheres e provocava os homens na Paris do século 18. Logo, descobriu-se que essa compulsão não atingia só as mulheres.

Nos homens, ganhou o nome de satiríase, numa referência aos sátiros: figuras mitológicas metade homem, metade bode. Hoje, os modernos manuais de psiquiatria rebatizaram a disfunção como impulso sexual excessivo.

1. Sintomas

O critério para diagnosticar ninfomania (ou satiríase) não é a quantidade de vezes por dia que se faz sexo. O problema é quando o desejo sexual causa sofrimento ou prejuízos – como quando a pessoa quer trabalhar

e não consegue por só pensar em sexo. Como identificar o problema? Consumo exagerado de pornografia e excesso de masturbação são sinais de alerta.

