Eclipse Anular do Sol ocorre em 2 de outubro. Saiba como assistir

Nesta quarta-feira, dia 2 de outubro, um eclipse solar anular será visível nos céus do oceano Pacífico, oceano Atlântico e do extremo sul da América do Sul. O Observatório Nacional transmitirá o fenômeno ao vivo em seu canal de Youtube às 12:30. É só clicar neste link para assistir.

O que é o fenômeno?

Eclipses solares acontecem quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando totalmente ou parcialmente a luz solar em certas áreas do planeta. O eclipse de abril deste ano, visível somente no hemisfério norte, foi um eclipse total – ou seja, o dia escureceu por completo em algumas regiões.

Já o eclipse parcial ocorre quando a Lua cobre apenas uma pequena porção do Sol, e a luminosidade do dia quase não muda.

Uma terceira possibilidade – que é extremamente rara – são eclipses solares híbridos. Quando esses acontecem, alguns lugares do globo assistem ao fenômeno como um eclipse total, enquanto outros o observam como um eclipse anular.

Nesse eclipse raro, a Lua está mais distante da Terra e (por ser menor que o Sol) não dá conta de cobrir o astro por inteiro. O resultado? Enxergamos um circo de luz ao redor da Lua – o chamado “anel de fogo”.

Por aproximadamente sete minutos da quarta-feira, 93% do Sol será bloqueado. Quanto mais próximo da linha central de observação, mais aparente será o anel.

Onde será visto?

O fenômeno será visível em sua totalidade apenas em regiões do Chile e da Argentina. No Brasil, algumas regiões do centro-oeste, sudeste e sul poderão observar o eclipse parcialmente.

Os moradores do Rio Grande do Sul têm uma chance maior de ver o início do bloqueio, mas a ocorrência por completo e o efeito do “anel de fogo” não poderão ser apreciados a olho nu no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, a cobertura do Sol será de apenas 10%.

Dos lugares em que o eclipse será mais visível estão: a Ilha de Páscoa, a Província de Capitán Prat (ambas territórios chilenos), o Parque Nacional Perito Moreno e em Puerto San Julián (os dois na Argentina).

Fato ou Mito: Olhar diretamente para um eclipse é perigoso?

Fato! Olhar para um eclipse sem óculos de segurança aprovados pode causar danos permanentes à visão. Segundo a NASA, mesmo durante a fase em que a Lua cobre parcialmente o Sol, é perigoso olhar diretamente para ele sem proteção ocular especializada. Para observar um eclipse solar com segurança, é preciso o uso de filtros solares em todos os momentos, como óculos de eclipse.

