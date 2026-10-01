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Comportamento

Mitomania: como funciona o fenômeno psíquico que gera o mentiroso patológico

Existe uma diferença entre mentira ocasional, dirigida a finalidade compreensível, e a mentira patológica. Esta é a pseudologia fantástica, ou mitomania.

Por Antonio Egídio Nardi 1 out 2026, 08h00
Pinóquios de madeira
Imagem: Domínio público (triocean/iStock)
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Mitomania: como funciona o fenômeno psíquico que gera o mentiroso patológico Priorizar nos meus resultados Google

é presidente da Academia Nacional de Medicina, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Cientista do Nosso Estado da Faperj. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Mentir é um comportamento humano universal. A mentira pode proteger a intimidade, evitar conflitos, preservar vínculos ou produzir vantagens sociais.

Existe, entretanto, uma diferença importante. E vale esclarecer a diferença entre mentira ocasional, dirigida a finalidade compreensível, e a mentira patológica. Esta é aquela tradicionalmente denominada pseudologia fantástica ou mitomania.

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Nessa condição, a fabricação de histórias torna-se persistente, desproporcional e, por vezes, aparentemente compulsiva. Essa condição passa a constituir uma característica marcante do funcionamento interpessoal do indivíduo.

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Descrita na literatura psiquiátrica há mais de um século, a pseudologia fantástica permanece uma entidade controversa. Não constitui, atualmente, um diagnóstico independente nos principais sistemas classificatórios.

Ainda assim, estudos contemporâneos sugerem que a mentira patológica pode produzir sofrimento e prejuízos sociais e ocupacionais suficientemente significativos. Isso para justificar sua consideração como fenômeno psicopatológico específico.

As histórias do mitômano frequentemente contêm uma combinação peculiar de realidade e fantasia. Não são necessariamente impossíveis. Ao contrário, podem nascer de acontecimentos verdadeiros progressivamente modificados, ornamentados e ampliados.

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Em muitos casos, colocam o narrador em posição excepcional, vítima de acontecimentos extraordinários, protagonista de realizações improváveis ou personagem central de situações dramáticas.

Um aspecto importante é que isso difere do delírio porque diante de evidências inequívocas, a pessoa reconhece que determinados fatos narrados não ocorreram.

Uma revisão sistemática recente reforça a heterogeneidade do fenômeno. Entre os casos publicados, aparecem frequentemente motivações relacionadas à autovalorização e à busca de atenção, além de associações com diferentes transtornos psiquiátricos.

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Isso torna inadequado considerar todo mentiroso patológico como portador de um determinado transtorno de personalidade.

A mitomania parece ser melhor compreendida como um fenômeno psicopatológico que pode surgir em diferentes organizações de personalidade e contextos clínicos.

O que aconte com pessoas que convivem com mentirosos por anos?

Há, porém, uma dimensão particularmente interessante e menos explorada. O que acontece com as pessoas que convivem durante anos com alguém que mente sistematicamente?

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Inicialmente, familiares, amigos, colegas ou mesmo eleitores podem acreditar nas histórias.

Posteriormente surgem inconsistências, contradições e fatos que não se confirmam. Depois de repetidas experiências, instala-se uma transformação da relação.

As pessoas deixam de perguntar simplesmente “isso é verdade?”. E passam a interpretar o discurso dentro de um novo enquadramento. “Essa é a versão que ele ou ela está contando”.

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Forma-se, então, uma espécie de adaptação relacional à mentira. Algumas histórias deixam de ser confrontadas, não porque sejam consideradas verdadeiras, mas porque desmenti-las continuamente teria elevado custo emocional e produziria conflitos repetitivos.

O círculo social pode aprender a selecionar quais informações precisam ser verificadas e quais podem ser toleradas ou ignoradas. É importante salientar que esse mecanismo é uma hipótese clínico-relacional plausível. E não uma característica da mitomania já suficientemente demonstrada por estudos controlados.

Surge, assim, um paradoxo fascinante já que a mentira pode continuar existindo mesmo depois de perder parte de sua capacidade de enganar.

O narrador conta, os outros, mesmo os eleitores, escutam, poucos acreditam. E, apesar disso, a interação social prossegue.

Dimensão interpessoal

A literatura chegou inclusive a descrever formas compartilhadas de pseudologia. Esses exemplos ilustram como o fenômeno pode ultrapassar o indivíduo e adquirir uma dimensão interpessoal.

Do ponto de vista terapêutico, isso ajuda a compreender por que a confrontação agressiva nem sempre é a melhor estratégia.

Revisões científicas recentes enfatizam construção de vínculo, escuta de apoio e abordagem das comorbidades psiquiátricas. Opção para não transformar cada encontro em um tribunal destinado a determinar quais afirmações são verdadeiras ou falsas.

Talvez, uma das características mais intrigantes da mitomania seja o tempo. Neste caso, ela pode deixar de ser apenas a patologia de alguém que mente e transformar-se em uma organização relacional. Na organização relacional, todos já sabem que certas histórias provavelmente não são verdadeiras, inclusive, quem as conta.

Nesse cenário, compreender por que a narrativa precisa continuar pode ser clinicamente mais importante do que simplesmente demonstrar que ela é falsa.

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