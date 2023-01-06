Você trocou de calendário e comprou uma agenda nova. É janeiro, e de repente tudo parece possível. Esse é o poder do Ano-Novo, a maior festa da humanidade: ele nos dá a sensação de que o ciclo da vida enfim recomeçou. A lista de resoluções é grande: começar a fazer exercício, adotar uma dieta mais saudável, economizar dinheiro… E, quem sabe, encher sua agenda nova de encontros.

É que o primeiro mês do ano não é só o período oficial de ajeitar aquele armário bagunçado. Bastante gente também aproveita o clima de renovação para tirar o pó do perfil nos aplicativos de paquera. É o que verificou o Tinder, o mais baixado desses apps no mundo – em 2021, ele chegou a 75 milhões de usuários ativos mensais.

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Para quem não sabe como funcionam aplicativos do gênero, aqui vai uma explicação geral: a primeira coisa a se fazer é criar um perfil que inclui fotos, interesses diversos e sua intenção ali – paquerar outras pessoas para alcançar algo sério ou casual; bater papo para fazer novos amigos… e por aí vai. Você navega por um catálogo de perfis e curte aqueles que te interessam. Se, do outro lado, a pessoa te curtir também, rola um match – e vocês podem trocar mensagens pelo app.

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Eis que o Tinder revelou, em comunicado à imprensa, que as pessoas se dedicaram mais intensamente a todas essas etapas da azaração online em um dia específico de 2022: o primeiro domingo após o Ano-Novo, que ficou conhecido como dating sunday – “domingo do namoro”, em tradução livre. O aplicativo registrou 25 novas fotos e 12 novas descrições nos perfis de seus usuários. Isso a cada segundo.

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A marca também divulgou que o dating sunday tem 35% de curtidas e 30% de matches a mais do que a média anual. Outros domingos de janeiro são agitados no app, mas o campeão mesmo é o primeiro. Ano novos, dates novos.

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