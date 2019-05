Psicólogos criam teste de personalidade baseado em Game of Thrones

Você pode encontrar milhares de testes online que revelam a sua casa em Harry Potter, seu lado da força em Star Wars ou seu personagem em Game of Thrones. Poucos deles, porém, vão usar qualquer embasamento científico para te dar uma resposta. E nem precisariam fazer isso… A menos que quisessem contribuir, de fato, para ciência.

Foi justamente essa a ideia de um time internacional de pesquisadores, que se juntou à revista Time para desenvolver testes de personalidade que não só agradassem os fãs, mas também gerassem resultados que eles pudessem estudar.

Psicólogos das universidades de Cambridge, na Inglaterra, de Illinois, nos Estados Unidos e de Mainz, na Alemanha, criaram um teste que estuda a moralidade humana – usando Game of Thrones. O resultado mostra qual seria o governante ideal de Westeros para você — tudo feito com bastante rigor científico.

O teste apresenta uma história fictícia, que se passa em uma vila medieval. Depois faz uma série de afirmações, e pergunta com quais delas você concorda (e em que grau – 1 se discorda totalmente, 7 se concorda totalmente).

As afirmações, é claro, dão uma ideia de como você pensa na hora de tomar decisões difíceis. E, no final do teste, as suas respostas são compiladas para dizer com quem as suas escolhas morais mais combinam: Jon Snow, Daenerys, Cersei, Tyrion ou Arya.

A história é curtinha, mas está recheada de dilemas éticos. Por isso mesmo, os pesquisadores querem estudar os resultados do quiz para entender melhor como diferentes pessoas respondem a cenários e dilemas. (Se você prefere não compartilhar suas respostas mas ainda quiser saber com qual personagem mais se identifica, não tem problema — o site também oferece essa opção).

Os psicólogos se esforçaram para fazer a identificação mais fiel possível à personalidade dos personagens. Para isso, eles pediram que 521 fãs respondessem ao quiz da mesma forma que cada personagem responderia. Depois de 1730 respostas, os pesquisadores fizeram a correlação correta e liberaram o teste ao público.

Os resultados revelaram um pouco da psicologia por trás de cada personagem. A Arya, por exemplo, tem um grande senso de independência – mas também de admiração própria, um traço tipicamente narcisista.

Já Jon Snow não vê nenhum valor extraordinário em si mesmo, o que pode caracterizar baixa autoestima. Além disso, no aspecto mais “moral” de sua personalidade, Jon acredita firmemente que a punição é uma estratégia efetiva na hora de corrigir os erros de outras pessoas. Se você também apoia castigos e não é nada narcisista, é possível que receba Snow como resultado no teste.

O teste faz parte de uma iniciativa da TIME, que tenta trazer legitimidade científica ao formato de quiz. Essa não é a primeira vez que a revista faz uma ação dessas. No início do ano, ela lançou outro teste baseado em dados científicos, mas dessa vez para os fãs de Harry Potter.

É bom lembrar que a psicologia humana é bem mais complexa do que um teste de 19 perguntas. Ele leva em consideração apenas alguns traços de personalidade que podem ser parecidos com os personagens. Mesmo que o seu resultado seja 50% Cersei e 50% Daenerys, não significa que você tenha tendências a sair queimando pessoas por aí.