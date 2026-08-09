Três maneiras que o tédio pode ser benéfico

Trudy Meehan é professora do Centre for Positive Psychology and Health da RCSI University of Medicine and Health Sciences. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

O tédio é algo que muitos de nós fazemos de tudo para evitar. Preenchemos nosso tempo com redes sociais, livros e programas de TV, e mantemos nossas agendas lotadas de compromissos.

Mas o tédio nem sempre precisa ser visto como algo negativo. Na verdade, o tédio pode ser bom para você — mas só se você aproveitar todo o seu potencial.

5 dicas para entrar em estado de flow

1. Impulsão para uma mudança positiva

O tédio tende a surgir quando queremos estar mentalmente envolvidos, mas nossa atividade ou ambiente atual não proporcionam o nível de desafio, estímulo ou significado de que precisamos. Isso pode nos deixar inquietos — especialmente se não soubermos como remediar a situação.

É por essa razão que o tédio pode ser usado para nos impulsionar em direção à mudança positiva e incentivar a exploração.

Mas, para que o tédio realmente funcione a seu favor, é fundamental evitar simplesmente recorrer à próxima distração fácil, como ficar navegando no celular, fazer compras online ou ir até a despensa para comer algo.

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A mudança positiva não vem de perguntar “como faço para parar de me sentir assim?”, mas de se perguntar “o que de significativo eu preciso fazer a seguir?”. Concentrar-se em fazer algo significativo é fundamental para transformar o tédio em uma ponte para atividades mais produtivas ou positivas.

Embora a definição do que é significativo varie para cada um de nós, como orientação geral as atividades significativas exigem um pouco de esforço, ao mesmo tempo em que são viáveis e nos fazem sentir que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos.

Portanto, se você é alguém que gosta de se exercitar ou de estar na natureza, fazer uma caminhada é uma maneira significativa de acabar com o tédio.

Ou, se você prefere criar coisas ou fazer artesanato, o ato de criação algo pode ser uma oportunidade de mergulhar de cabeça, o que pode melhorar o bem-estar.

Às vezes, o tédio também indica que precisamos sair de casa e encontrar amigos ou familiares. Conectar-se com outra pessoa pode proporcionar significado, receptividade e um senso de pertencimento que fazer algo sozinho não consegue.

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2. Resolução de problemas e criatividade

Já tomou banho e percebeu que teve uma ideia realmente ótima ou resolveu um problema que vinha incomodando você? Isso é chamado de “efeito chuveiro” (shower effect, no original em inglês) — e a razão pela qual isso acontece tem a ver com o tédio.

O banho nos proporciona um ambiente perfeito e pouco exigente para que nossas mentes possam divagar. Isso permite que a mente entre em um estado de “divagação mental produtiva”, em que a atenção pode se desviar da tarefa em questão e os pensamentos podem vagar livremente.

Quando deixamos nossa mente divagar, o processo gera pensamentos espontâneos que são aleatórios ou apenas tangencialmente relacionados ao presente imediato. Mas esses pensamentos espontâneos muitas vezes se tornam produtivos — como ter ideias inovadoras, fazer novas associações entre materiais já encontrados, resolver problemas com os quais vínhamos lutando, consolidar objetivos ou memórias e estimular nossa criatividade.

Para aproveitar ao máximo a capacidade de resolução de problemas da divagação mental e evitar que ela se transforme em uma espiral de preocupação e ruminação, alimente sua mente com bons ingredientes. Se você sabe que terá um intervalo no seu dia em que o tédio pode surgir, ocupe sua mente com antecedência com um problema analítico, um projeto criativo ou um desafio.

Isso prepara seu pensamento com muito material estimulante. Dessa forma, quando você deixar sua mente divagar, poderá ser criativo e fazer algo positivo com seu tédio.

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3. Melhorar a memória e o aprendizado

O tédio pode ser desagradável — mas pode ser útil para apoiar nossa capacidade de construir memórias e reter informações importantes.

Permitir que nossas mentes fiquem “offline” (também conhecido como “descanso em estado de vigília”) oferece um importante amortecedor para ajudar a integrar e consolidar novas informações. Fazer uma pausa e não fazer nada, ficar olhando para o vazio e rabiscar são exemplos de descanso em estado de vigília.

Novas memórias não surgem totalmente formadas em nossa memória de longo prazo. Em vez disso, após uma experiência inédita ou ao aprender algo novo, o traço de memória precisa ser estabilizado e integrado por meio de um processo chamado consolidação da memória. Reservar um tempo para parar de consumir informações e deixar o cérebro descansar ajuda nesse processo.

Mesmo apenas cinco a dez minutos de descanso em estado de vigília por dia podem proteger novas memórias frágeis de entrarem em conflito com informações sem importância. Também foi demonstrado que o descanso em estado de vigília ajuda as pessoas a se lembrarem melhor do que acabaram de aprender — mesmo quando solicitadas a relembrar essas informações uma semana depois.

Outro aspecto fundamental do descanso em estado de vigília é que, quando o cérebro fica entediado, ele não simplesmente desliga, mas muda de modo.

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O cérebro deixa de se concentrar em demandas e tarefas externas e passa para um processamento interno, voltado para si mesmo. Esse tipo de processamento interno ocorre melhor durante os momentos de folga — como quando estamos entediados. Ele nos ajuda a dar sentido às coisas, a definir nossos valores e a entender quem somos.

Ele também nos ajuda a refletir sobre nossas experiências e está envolvido no processamento de memórias, inclusive. Incluir um breve descanso em estado de vigília durante o tempo de estudo ou ao realizar uma nova atividade não só ajudará você a lembrar o que aprendeu, mas também o ajudará a manter o foco em quem você é e no que é mais importante para você.

Como lidar com o tédio

Então, como podemos aprender a tolerar o tédio? Aceitando-o como uma experiência normal em vez de algo negativo.

Você também não precisa abandonar totalmente a tecnologia para aproveitar melhor o seu tédio — embora isso ajude. Reduzir a frequência das mudanças rápidas entre vídeos, aplicativos e plataformas de redes sociais pode ajudar a melhorar a atenção, a satisfação e o sentido.

Se você conseguir reduzir essa alternância, o próximo passo é praticar permanecer em uma experiência comum, como concentrar-se na respiração. Quanto mais você conseguir permanecer envolvido no presente, melhor será capaz de tolerar o tédio.

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Reservar um espaço para não fazer nada e deixar um pouco de tédio entrar é bom para nós — apenas certifique-se de aproveitar ao máximo esses momentos.

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