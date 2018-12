12 filmes que você precisa assistir em 2019

The Irishman

Estreia: sem data anunciada

Famoso por filmes como Taxi Driver, Touro Indomável e Os Infiltrados, Martin Scorsese lançará mais um filme sobre a máfia, desta vez para a Netflix. A história é baseada na vida real do líder sindical Frank Sheeran, acusado de ter ligações com uma família criminosa, e conta com grandes atores de Hollywood: Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.

Vingadores: Ultimato

Estreia: 26 de abril

Depois de acabar com metade da vida no universo, Thanos (Josh Brolin) se aposentou e foi viver numa fazenda. A sequência de Guerra Infinita encerra o primeiro ciclo da Marvel nos cinemas, que começou lá atrás, com Homem de Ferro, em 2008.

Além do longa, a Marvel marcará presença no cinema mais duas vezes em 2019. Capitã Marvel estreia em 9 de março e Homem-Aranha: Longe de Casa será lançado em julho.

Pokémon – Detetive Pikachu

Estreia: 9 de maio

A ideia de fazer uma versão em live action de Pokémon, um dos animes de maior sucesso dos anos 2000, pode parecer estranha. Colocar um Pikachu dublado por Ryan Reynolds no papel de um detetive particular, então, é mais estranho ainda. Mas o trailer é divertido, então quem sabe?

Rocketman

Estreia: 17 de maio

Se você gostou de Bohemian Rhapsody, que contou a história de Freddie Mercury, provavelmente vai querer conferir esse musical, que mostra o início da carreira de outra estrela da música: Elton John. O próprio cantor é um dos produtores do filme, que terá como protagonista o ator Taron Egerton. Difícil encarar um papel como esse? Pois já fique sabendo que Egerton canta de verdade no filme, sem dublagem.

Toy Story 4

Estreia: 20 de junho de 2019

Tem uma cobra na minha bota! Quase dez anos depois do último filme, os brinquedos da Pixar retornam para mais um longa.

Apesar do teaser não dar detalhes sobre a história, a sinopse divulgada fala da vida de Woody & Cia. após todos irem morar com uma nova criança, Bonnie – e os problemas que aparecem após a chegada de Forky, um novo brinquedo.

Turma da Mônica: Laços

Estreia: 27 de junho

Floquinho, bairro do Limoeiro e até o Louco. Pela primeira vez, o universo criado por Maurício de Sousa vai ganhar uma versão em carne e osso para o cinema. A trama é inspirada na graphic novel Laços, criada pelos artistas Victor e Lu Caffagi.

O Rei Leão

Estreia: 19 de julho

Seguindo a onda de versões live-action de seus desenhos clássicos, a Disney fez uma nova versão da animação de 1994. Desta vez, os personagens principais ganharão as vozes, exclusivamente, de artistas negros: Donald Glover, Chiwetel Ejiofor, Beyoncé e James Earl Jones (que também interpretou Mufasa no original – e dublou Darth Vader, é claro).

Outras duas novas versões também estão marcadas para esse ano. Dumbo estreia em 29 de março e Aladdin no dia 24 de maio.

Era uma Vez em Hollywood

Estreia: 26 de julho

O novo filme do diretor Quentin Tarantino vai misturar ficção com uma das histórias mais chocantes dos EUA: o assassinato da atriz Sharon Tate pela seita liderada por Charles Manson. O elenco traz nomes como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie e Al Pacino.

It – Parte 2

Estreia: 5 de setembro

Depois do sucesso do terror de It – A Coisa, em 2017, o longa, baseado no livro homônimo de Stephen King, vai ganhar uma continuação. Ela se passará 27 anos depois do primeiro filme e será estrelada pelas versões adultas das crianças da primeira parte da história. Dentre eles estão atores como James McAvoy, Jessica Chastain e Bill Hader.

Joker

Estreia: 4 de outubro

O ator Joaquin Phoenix será o próximo Coringa dos cinemas, em um filme que vai explorar a origem do maior vilão do Batman (talvez, da história dos quadrinhos). Além dele, Robert De Niro fará uma participação no longa.

Frozen 2

Estreia: 22 de novembro

Achou que a história de Anna, Elsa e Olaf tinha acabado? A continuação ainda não possui uma sinopse, mas se tiver músicas tão legais quanto o primeiro, já está valendo.

Em 2017, a Disney lançou um curta especial de Frozen para o fim de ano. Olaf – Em uma nova aventura congelante de Frozen, disponível na Netflix, mostra o boneco de neve indo atrás de tradições natalinas para salvar o Natal das princesas.

Star Wars: Episódio XIX

Estreia: 19 de dezembro

O desfecho da nova trilogia vai se passar um ano após os conflitos de “Os Últimos Jedi” e ainda não teve seu título divulgado. Nele, haverá a volta de um dos personagens da trilogia original, Lando Calrissian, vivido pelo ator Billy Dee Williams.

Além disso, Carrie Fisher, morta em 2016, também voltará como Leia em cenas que não foram usadas na última produção.

Este será o retorno de J.J. Abrams na direção. Ele havia comandado o primeiro filme dessa nova leva em 2015, mas ficou apenas na produção durante o segundo.