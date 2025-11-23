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Cultura

4 filmes para entender a ditadura no Brasil

Além de "O Agente Secreto" e "Ainda Estou Aqui", há uma vasta filmografia nacional sobre esse período inglório da nossa história.

Por Rafael Battaglia 23 nov 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h29
Montagem com fotos dos filmes: Eles Não Usam Black-Tie (1981), O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias (2006), O Dia que Durou 21 Anos (2012) e Batismo de Sangue (2007).
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Batismo de Sangue (2007)

Imagem com cena do filme Batismo de Sangue (2007). Vê-se três jovens, com os braços para trás, descendo de uma viatura policial.
(Divulgação/Reprodução)

A luta armada contra a ditadura contou com o apoio de frades dominicanos. Pois é: essa é a história contada neste filme, estrelado por Daniel de Oliveira e Caio Blat. O longa mostra como Frei Betto, Frei Tito e outros frades ajudaram o grupo guerrilheiro do ex-deputado federal Carlos Marighella. Eles sofreram tortura, serviram de isca na emboscada que culminou na morte de Marighella e,depois, foram exilados.

Onde ver: Looke

O Dia que Durou 21 Anos (2012)

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Imagem com cena do filme O Dia que Durou 21 Anos (2012). Vê-se um grupo de policiais do exército perfilados. Ao fundo, o prédio do Congresso Nacional.
(Divulgação/Reprodução)
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Assinado pelos jornalistas Camilo Tavares e seu pai, Flávio Tavares (que foi militante contra o regime), o documentário mostra como os EUA influenciaram a queda do presidente João Goulart, em 1964. Sob a justificativa de que ele aumentaria a influência do bloco comunista na América Latina, os americanos instigaram os militares brasileiros e financiaram a oposição a Jango.

Onde ver: YouTube

O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias (2006)

Imagem com cena do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias (2006). Vê-se um garoto abraçado ao avô caminhando pela rua.
(Divulgação/Reprodução)
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Em 1970, Mauro aguarda ansioso pelo Brasil na Copa do Mundo. Mas a sua vida muda da noite para o dia quando os seus pais o deixam com o avô. “Saem de férias”, sem data para voltar. O avô de Mauro morre, e quem passa a cuidar dele é Shlomo, um senhor judeu. O diretor, Cao Hamburger (de Castelo Rá-Tim-Bum), viveu algo parecido na infância: seus pais foram presos pelo regime militar.

Onde ver: Netflix

Eles Não Usam Black-Tie (1981)

Imagem com cena do filme Eles Não Usam Black-Tie (1981). Vê-se operários exaltados reunidos durante uma greve.
(Divulgação/Reprodução)
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Em 1958, Gianfrancesco Guarnieri escreveu uma peça sobre uma família de operários. O pai é líder sindical de uma fábrica. Seu filho trabalha no mesmo lugar – mas, prestes a ter um bebê e com medo de perder o emprego, ele decide furar uma greve. Na ditadura, a peça foi alvo de censura. A adaptação para o cinema saiu no fim do regime – e virou um manifesto sobre a luta dos trabalhadores.

Onde ver: Looke, Globoplay e Telecine

 

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Ditadura Militar
História
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