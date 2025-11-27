4 romances clássicos que você deveria comprar na Black Friday
Não sabe o que ler ou dar de presente neste fim de ano? Veja recomendações da redação da Super e aproveite para economizar.
Está em dúvida de quais livros comprar na Black Friday? Veja recomendações selecionadas pela equipe da Super:
O Corcunda de Notre-Dame, de Victor Hugo
A obra mais famosa do francês Victor Hugo é Os Miseráveis – um romance de mais de 1.500 páginas que deu origem ao musical da Broadway e a um filme indicado ao Oscar. Nossa recomendação, no entanto, é de seu segundo livro mais famoso: Notre-Dame de Paris, traduzido no Brasil como O Corcunda de Notre-Dame. O romance se passa em Paris do ano 1482 e acompanha a trajetória do clérigo Frollo, da cigana Esmeralda, do capitão Phoebus e outros personagens.
Apesar do título em português, a trama não foca em Quasímodo, o sineiro corcunda que mora dentro da catedral. Segundo o próprio autor, o livro aborda a opressão da religião sobre o homem, fazendo com que Notre-Dame seja a verdadeira protagonista. Isso fica claro nas extensas descrições da arquitetura da igreja e da Paris do início da Idade Moderna.
Uma curiosidade é que a popularidade da obra de Hugo acabou salvando Notre-Dame no século 19, quando a catedral estava em um estado deplorável e possivelmente seria demolida.
Recomendação de Maria Clara Rossini, repórter
O Corcunda de Notre-Dame
Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez
O clássico do colombiano García Márquez, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1982, é uma das obras mais traduzidas do mundo. O romance se tornou um expoente do “realismo fantástico”, o gênero latino-americano que brinca com os limites entre a imaginação e a realidade, e virou até uma série da Netflix em 2025.
Ao longo de um século, o narrador acompanha a vida e morte de patriarcas da família Buendía, a ascensão e queda de generais em meio a uma guerra civil e os meandros de muitas histórias de amor no vilarejo fictício de Macondo, fortemente inspirado pela história da Colômbia.
A história é conhecida pelos seus personagens com nomes parecidos, e é inevitável confundir-se entre tantos Aurelianos e Arcadios. Por isso, recomendamos a edição abaixo, que vem com uma árvore genealógica ilustrada. Na dúvida, consulte o nosso texto explicando a genealogia de Cem Anos de Solidão.
Recomendação de Bela Lobato, repórter
Cem Anos de Solidão
Flores para Algernon, de Daniel Keyes
Publicado pela primeira vez como um conto em 1959, esta obra americana é considerada um clássico da ficção científica, misturando também elementos de romance e drama.
Na trama, Charlie Gordon é um homem com deficiência intelectual que é recrutado como cobaia em um experimento científico que promete aumentar a sua inteligência com uma cirurgia.
Para verificar o progresso deste tratamento, o protagonista escreve um diário – inicialmente, repleto de erros ortográficos e frases simples, com um vocabulário que explicita a mentalidade infantil e ingênua do homem. À medida que o livro avança, notamos o progresso de Charlie em sua própria escrita, e acompanhamos como sua mudança de percepção revela um mundo que pode ser cruel.
Sensível, o livro aborda temas como o capacitismo, a dignidade humana, a empatia e o verdadeiro significado da inteligência. Prepare-se para derramar lágrimas.
Recomendação de Bruno Carbinatto, repórter
Flores para Algernon
O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald
A explosão do jazz. A consolidação dos estúdios (e dos astros) de Hollywood. E os bares clandestinos criados após a Lei Seca. Esse é o pano de fundo dos loucos anos 1920, e talvez o melhor retrato dessa época seja O Grande Gatsby, a obra mais famosa de F. Scott Fitzgerald, o grande narrador do lifestyle de ricos e inconsequentes.
Os “loucos anos 20” (chamados de roaring twenties em inglês) foram um período de efervescência econômica e cultural dos EUA pós-Primeira Guerra. Foi uma década marcada pela prosperidade no país e pela modernização dos costumes à velocidade da luz.
O livro é narrado por Nick Carraway, veterano da Primeira Guerra que aluga uma casa em Long Island, nos arredores de Nova York. Ele logo fica fascinado pelo vizinho Jay Gatsby, um misterioso e excêntrico milionário famoso, e por suas festas. Gatsby tem tudo – menos a mulher por quem ele sempre foi apaixonado: Daisy, prima de Nick. Uma ótima obra, e que rendeu boas adaptações para o cinema (a mais recente, de 2013, é estrelada por Leonardo DiCaprio).
Recomendação de Rafael Battaglia, editor-chefe