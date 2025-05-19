5 curiosidades sobre a franquia “Missão: Impossível”

A inspiração

Missão: Impossível é baseado na série de TV homônima, exibida pelo canal CBS entre 1966 e 1973 (nos anos 1980, a rede ABC reviveu o programa por duas temporadas). Vários elementos icônicos da franquia vieram da série, como as máscaras ultrarrealistas usadas pelos agentes da IMF e a música-tema composta por Lalo Schifrin (Tan, tan, tan-tan-tan). Por anos, a Paramount tentou levar a história para o cinema, sem sucesso.

Agora vai

Continua após a publicidade

Em 1992, Tom Cruise e sua agente Paula Wagner fundaram a produtora C/W. Fã da série, Cruise decidiu que o primeiro projeto da empresa seria adaptá-la às telonas. Ele fechou um orçamento de US$ 62 milhões (US$ 137 mi hoje) com a Paramount e contratou o diretor Brian De Palma (Scarface, Os Intocáveis), que conheceu num jantar com Steven Spielberg. O filme faturou o equivalente a US$ 367 mi e foi a terceira maior bilheteria de 1996.

Deu ruim

Continua após a publicidade

Para divulgar Missão: Impossível 3 (2006), a Paramount instalou 4,5 mil caixas de som vermelhas em estações de venda de jornal em Los Angeles. A ideia era que, toda vez que alguém pegasse uma edição, ouviria a trilha do filme. Só que muita gente confundiu as caixinhas com bombas. Um hospital foi evacuado e a polícia da cidade explodiu uma das estações, por precaução. A produção pagou US$ 75 mil ao governo pelo transtorno.

Continua após a publicidade

Percalços

Os dois últimos filmes da franquia, Acerto de Contas e O Acerto Final, seriam gravados ao mesmo tempo, mas a Covid-19 frustrou os planos (as filmagens começaram em fevereiro de 2020 na Itália e logo foram rearranjadas). Outro atraso envolveu uma ponte centenária na Polônia, que estava desativada. A produção queria explodi-la, mas a comunidade local foi contra. No fim, gravaram com uma réplica na Inglaterra que levou meses para ser feita.

Continua após a publicidade

Atrás da boneca

Acerto de Contas (2023) custou quase US$ 300 milhões e faturou US$ 571 mi. Foi um resultado aquém do esperado – em parte, porque sua estreia coincidiu com os fenômenos Barbie e Oppenheimer. Mas garantiu as primeiras indicações ao Oscar de toda a franquia (em Som e Efeitos Visuais). O Acerto Final, oitavo filme da franquia e que estreia em 22 de maio, deveria ter saído um ano antes – mas foi adiado devido à greve do Sindicato de Atores dos EUA.

Continua após a publicidade

Assista ao trailer: