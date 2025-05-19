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Cultura

5 curiosidades sobre a franquia “Missão: Impossível”

Tom Cruise se despede do agente Ethan Hunt em "O Acerto Final", que estreia dia 22 de maio. Saiba mais sobre os bastidores da saga iniciada há quase 30 anos

Por Rafael Battaglia 19 Maio 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Imagem de um homem pendurado nas asas de um avião biplano amarelo. Cena do filme Missão: Impossível 8.
 (Divulgação/Reprodução)
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5 curiosidades sobre a franquia “Missão: Impossível” Priorizar nos meus resultados Google

A inspiração

Imagem, em fundo vermelho texturizado, com cartaz da série de TV Missão: Impossível.
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

Missão: Impossível é baseado na série de TV homônima, exibida pelo canal CBS entre 1966 e 1973 (nos anos 1980, a rede ABC reviveu o programa por duas temporadas). Vários elementos icônicos da franquia vieram da série, como as máscaras ultrarrealistas usadas pelos agentes da IMF e a música-tema composta por Lalo Schifrin (Tan, tan, tan-tan-tan). Por anos, a Paramount tentou levar a história para o cinema, sem sucesso.

Agora vai

Imagem, em fundo vermelho texturizado, com cartaz do filme Missão: Impossível.
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Em 1992, Tom Cruise e sua agente Paula Wagner fundaram a produtora C/W. Fã da série, Cruise decidiu que o primeiro projeto da empresa seria adaptá-la às telonas. Ele fechou um orçamento de US$ 62 milhões (US$ 137 mi hoje) com a Paramount e contratou o diretor Brian De Palma (Scarface, Os Intocáveis), que conheceu num jantar com Steven Spielberg. O filme faturou o equivalente a US$ 367 mi e foi a terceira maior bilheteria de 1996.

Siga

Deu ruim

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Imagem, em fundo vermelho texturizado, com cartaz do filme Missão: Impossível 3.
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

Para divulgar Missão: Impossível 3 (2006), a Paramount instalou 4,5 mil caixas de som vermelhas em estações de venda de jornal em Los Angeles. A ideia era que, toda vez que alguém pegasse uma edição, ouviria a trilha do filme. Só que muita gente confundiu as caixinhas com bombas. Um hospital foi evacuado e a polícia da cidade explodiu uma das estações, por precaução. A produção pagou US$ 75 mil ao governo pelo transtorno.

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Percalços

Imagem, em fundo vermelho texturizado, com cartaz do filme Missão: Impossível 8.
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

Os dois últimos filmes da franquia, Acerto de Contas e O Acerto Final, seriam gravados ao mesmo tempo, mas a Covid-19 frustrou os planos (as filmagens começaram em fevereiro de 2020 na Itália e logo foram rearranjadas). Outro atraso envolveu uma ponte centenária na Polônia, que estava desativada. A produção queria explodi-la, mas a comunidade local foi contra. No fim, gravaram com uma réplica na Inglaterra que levou meses para ser feita.

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Atrás da boneca

Imagem, em fundo vermelho texturizado, com cartaz do filme Missão: Impossível 8.
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

Acerto de Contas (2023) custou quase US$ 300 milhões e faturou US$ 571 mi. Foi um resultado aquém do esperado – em parte, porque sua estreia coincidiu com os fenômenos Barbie e Oppenheimer. Mas garantiu as primeiras indicações ao Oscar de toda a franquia (em Som e Efeitos Visuais). O Acerto Final, oitavo filme da franquia e que estreia em 22 de maio, deveria ter saído um ano antes – mas foi adiado devido à greve do Sindicato de Atores dos EUA.

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Assista ao trailer:

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Cinema
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Missão Impossível
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