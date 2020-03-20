8 personagens brasileiros da Marvel e da DC
Mancha Solar é um dos personagens de "Novos Mutantes", que antes do coronavírus estrearia em abril. Veja outros tupiniquins que já deram as caras nos gibis.
Mancha Solar
Identidade: Roberto da Costa
Editora: Marvel
Herdeiro milionário, foi o primeiro personagem brasileiro da editora. Consegue absorver a energia solar e converter em força. Já foi líder de uma equipe dos Vingadores.
Fogo
Identidade: Beatriz Bonilla da Costa
Editora: DC
Nascida em uma tribo indígena, chefiou a filial brasileira das Indústrias Wayne. Ela já apareceu em um filme para TV da Liga da Justiça em 1997 – tão ruim que você provavelmente nem viu. Duvida? Veja esse vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=w0kHSllsVOE
A Conjuradora
Identidade: Nina
Editora: Marvel
Surgiu em uma HQ do Doutor Estranho que reuniu Magos Supremos de diferentes épocas (ela veio dos anos 1950). Outros feiticeiros do grupo incluíam Merlim, das histórias do Rei Arthur, e até o físico Isaac Newton!
Lanterna Verde (Terra-D)
Identidade: José Hernandez
Editora: DC
Era piloto da Força Aérea Brasileira antes de se juntar à Tropa dos Lanternas. Infelizmente, morreu no seu primeiro dia ao ajudar heróis de outra Terra durante a mega saga Crise nas Infinitas Terras, em 1985.
Xexéu
Identidade: André Mexer
Editora: Marvel
Esse mutante apareceu em uma história do Wolverine durante suas férias em Fortaleza. Tem poderes telecinéticos, mas um confronto causou danos permanentes em seu cérebro.
Garota Tubarão
Identidade: Iara dos Santos
Editora: Marvel
Moradora do Recife, a mutante integrou os X-Men, e descobriu seus poderes após uma vontade incontrolável de comer peixe.
Ya’Wara
Identidade: idem
Editora: DC
Criada numa época em quer três artistas brasileiros estavam envolvidos nas histórias do Aquaman: o desenhista Ivan Reis, o arte-finalista Joe Prado e o colorista Rod Reis. Ela é parceira do herói e membro dos tapirapés, grupo indígena que existe de verdade e que habita o Mato Grosso.
Magma
Identidade: Amara Aquilla
Editora: Marvel
Capaz de manipular lava, ela tem uma origem curiosa: Amara nasceu em Nova Roma, país fictício da República Romana fundado após a morte de Júlio César – e escondido na Amazônia. Ficou famosa por aparecer em alguns episódios do desenho X-Men: Evolution.