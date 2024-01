9 lançamentos da Netflix para você ficar de olho em 2024

The Kitchen



O ator Daniel Kaluuya, o protagonista de Corra! (2017), faz sua estreia na direção neste sci-fi. Ao lado de outro diretor estreante, Kibwe Tavares, Kaluuya apresenta uma Londres distópica, na qual a desigualdade entre pobres e ricos extinguiu todas as moradias populares. Izi (o ator e rapper Kano) faz parte do “The Kitchen” (“A Cozinha”), a última comunidade que restou. Além de integrar a resistência, ele terá que cuidar de Benji (Jedaiah Bannerman), um garoto que perdeu a mãe e está à procura de sua família.

The Kitchen estreia nesta sexta (19).

Orion: Aventuras nas Sombras

A Origem dos Guardiões. Os Fantasmas de Scrooge. Divertidamente. Essa parece ser a mistura da nova animação da Dreamworks, que estreia na Netflix em 2 de fevereiro.

Orion é um adolescente cheio de medos; o maior deles é do escuro. Certa noite, esse medo se personifica em uma simpática criatura (Paul Walter Hauser), que vai levá-lo em uma jornada para mostrar que as coisas são menos assustadoras do que parecem ser.

O filme é dirigido por Sean Charmatz e escrito por Charlie Kaufman, o roteirista por trás de Adaptação e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Kaufman se baseou em um livro infantil homônimo, de Emma Yarlett. É seu segundo trabalho no mundo das animações (o primeiro foi Anomalisa, de 2015).

O Astronauta



Adam Sandler e a Netflix têm uma prolífica relação. Desde 2015, todos os filmes de sua produtora, a Happy Madison, são distribuídos pela plataforma. Foram 15 até aqui (o último, a animação Leo, saiu em novembro de 2023).

Além disso, é na Netflix que está o filme Joias Brutas (2019), thriller da A24 rendeu uma enxurrada de elogios ao ator. Na pele de um vendedor de joias do submundo de Nova York, ele levou um troféu no Independent Spirit Award, principal prêmio do cinema independente dos EUA – e chegou a ser considerado para o Oscar.

Neste ano, a Netflix tirou novamente Sandler do mundo das comédias e o colocou no da ficção científica. Ele interpreta Jakub, o primeiro astronauta da República Tcheca e que foi enviado para uma missão nos confins do Sistema Solar. Isolado a 189 dias e distante da esposa grávida, Lenka (Carey Mulligan), ele começa a conversar com uma aranha gigante (Paul Dano) – que Jakub não sabe dizer se é real ou uma invenção da sua cabeça.

O Astronauta é uma adaptação do romance tcheco Spaceman of Bohemia, publicado em 2017, e tem direção de Johan Renck (da premiada série Chernobyl). O filme estreia em 23 de fevereiro em cinemas selecionados e chega à Netflix em 1º de março.

Donzela

Da Eleven de Stranger Things à irmã de Sherlock Holmes em Enola Holmes, a atriz Millie Bobby Brown talvez seja uma das maiores estrelas da Netflix. Aos 19 anos, ela protagoniza Donzela (Damsel, no original), uma sombria fantasia dirigida pelo espanhol Juan Carlos Fresnadillo.

Elodie (Brown) está prestes a se casar. Mas não há príncipe algum: para quitar uma antiga dívida, a família real engana a garota – e a oferece como sacrifício ao dragão de uma caverna. Mas Elodie é durona – e vai lutar para sair de lá.

A estreia de Donzela deveria acontecer em outubro de 2023. Na época, porém, Hollywood passava pela greve do Sindicato de Atores – o que impedia Millie e o resto do elenco (que conta com Angela Bassett e Robin Wright) de promover o filme. A paralisação acabou em novembro. A estreia, então, passou para 8 de março.

Um Tira da Pesada 4: Axel Foley



No começo dos anos 1980, Eddie Murphy já era uma figura carimbada mesmo antes de começar a fazer filmes. Fazia sucesso com apresentações de stand-up e ajudou a renovar o Saturday Night Live (1975-), o principal programa de comédia dos EUA.

Em 1982, estreou em Hollywood com o filme 48 Horas. Em 1984, ganhou seu primeiro papel principal na comédia policial Um Tira da Pesada. Murphy interpreta Axel Foley, um policial da cidade de Detroit que vai até Beverly Hills, lar dos ricaços de Los Angeles, investigar a morte do seu melhor amigo.

Um Tira da Pesada foi um sucesso de crítica e de público. Arrecadou 686 milhões de dólares, em valores atuais – a maior bilheteria de 1984. Consolidou a carreira de Murphy e gerou duas continuações, mas que não atingiram o mesmo prestígio do original.

Na esteira de Um Príncipe em Nova York 2 (outra continuação de um antigo hit de Murphy, lançado em 2021 pelo Prime Video), a Netflix contará uma nova história de Axel, que estreia no meio do ano.

Hit Man

Em 2022, o diretor Richard Linklater (Escola de Rock, Boyhood) lançou na Netflix Apollo 10 e Meio, uma animação sobre um garoto que acaba sendo escolhido para ir à Lua. Foi o terceiro filme de Linklater feito em rotoscopia: atores gravaram as cenas que serviram de base para os desenhos.

Seu novo filme, porém, é 100% live action – e inspirado em uma reportagem de 2001, da revista Texas Monthly. Na história, Gary Johnson (Glen Powell) é um policial que trabalha disfarçado de assassino de aluguel para prender aqueles que o contraram. O longa estreou no Festival de Cinema de Toronto de 2023, e a Netflix pagou US$ 20 milhões pelos direitos de distribuição.

Wallace e Groomit 2

No final de 2023, a Netflix lançou a sequência de A Fuga das Galinhas 23 anos depois do filme original – um clássico da animação stop motion, feito pelo estúdio britânico Aardman.

Agora, haverá uma nova continuação de um hit da Aardman: a de Wallace & Gromit – A Batalha dos Vegetais (2005). Pouco se sabe sobre o filme, que estreará no ano do 35º aniversário dos personagens (eles apareceram pela primeira vez em um curta de 1989). Mas há um bastidor curioso: a produção torrou os estoques de massinha da Aardman – e o fornecedor do estúdio, que fazia argilas próprias para stop motion, fechou as portas.

Unfrosted



Em 2023, tivemos Air, filme sobre o tênis Air Jordan, da Nike. E Tetris, sobre o icônico game dos anos 1980 (e que segue como um fenômeno até hoje). Teve também filme sobre o Blackberry e até sobre o salgadinho Cheetos.

A onda de “filmes sobre coisas” continua neste projeto sobre a história do Pop-Tart, um biscoito recheado. Eis a sinopse: “Michigan, 1963. A Kellogg’s e a Post, rivais do setor de cereais, correm contra o tempo para criar um doce que vai mudar o café da manhã americano para sempre. Unfrosted é uma história de ambição, traição, açúcar e leiteiros malvados”.

No elenco estão estrelas como Melissa McCarthy, Hugh Grant e James Marsden. Mas o que mais chama a atenção no projeto é a estreia na direção do humorista Jerry Seinfeld, uma das mentes por trás da consagrada sitcom Seinfeld. Difícil não ficar curioso para conferir.

The Piano Lesson

A cultura dos nepo babies em Hollywood deve muito a Denzel Washington: o ator tem quatro filhos e todos seguiram carreira no show-biz. Dois deles estão envolvidos neste filme: o diretor Malcolm Washington e o ator John David Washington (Tenet, Infiltrado na Klan).

Com Denzel entre os produtores, The Piano Lesson (A Lição de Piano, em tradução livre) é uma adaptação de uma peça homônima de 1987, do dramaturgo americano August Wilson. A trama se passa nos anos 1930, durante a Grande Depressão, e conta a história de Doaker Charles (Samuel L. Jackson, que também interpretou o papel no teatro) e de uma herança de sua família: um antigo piano esculpido por um ancestral escravizado.

Não é a primeira vez que uma obra de Wilson ganha uma adaptação para as telas. Em 2019, Denzel estrelou Um Limite Entre Nós. E, em 2020, a Netflix lançou A Voz Suprema do Blues, indicado a cinco Oscars.

