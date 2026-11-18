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“O que se verifica é aprender a assaltar carros possantes, desrespeitar normas, matar pedestres, fugir da polícia e concluir o jogo com o espírito estimulado de que o ‘CRIME COMPENSA’.” Assim afirmou, com caixa alta e tudo, o parecer do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), em 19 de maio de 1998, mantendo a proibição no Brasil do jogo Grand Theft Auto – O Grande Ladrão de Carros.

A empresa inglesa BMG, distribuidora do game no País, respondeu propondo restringir a venda a maiores de 18 anos, e argumentou que pouca gente teria acesso ao produto – na época um computador com leitor de CD-ROM, necessário para rodar o jogo, custava bem caro. O órgão regulador não gostou.

Depois de questionar o argumento (“como se as classes média e alta fossem as ajustadas, sem desvios de conduta”), refletiu sobre o que aconteceria “se este CD-ROM fosse disponibilizado às crianças recolhidas aos centros de recuperação de jovens, cujas índoles já distorcidas tendessem para as aventuras que lhes proporciona o jogo, de assaltar carros e promover suas revendas, o pique pega com policiais, o esconde-esconde, e outras, ficticiamente lançadas aos desejos humanos”.

As autoridades não chegaram a julgar o conteúdo do game em si, lançado alguns meses antes; a decisão se baseou apenas na embalagem do produto. Terminava assim a breve história, no Brasil, do primeiro GTA.

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Terminava e também começava – porque o jogo continuou a ser vendido, só que em versão pirata. A proibição nunca foi revista, mas acabou caducando com a ascensão da internet, que tornou o CD-ROM obsoleto (os criadores de GTA passaram a oferecê-lo via download, o que driblava as leis locais).

Com o passar dos anos, a franquia foi se transformando numa superpotência – o grande salto veio com Grand Theft Auto III, de 2001, o primeiro com gráficos tridimensionais, que vendeu 14,5 milhões de cópias pelo mundo. Uma década mais tarde, ela extrapolou a indústria de games para se tornar um fenômeno cultural: GTA V, de 2013, alcançou 230 milhões de cópias (é o terceiro jogo mais vendido na História, depois de Tetris e Minecraft).

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E, agora, finalmente, ganha uma continuação. GTA VI, que será lançado no dia 19 de novembro para os consoles PlayStation e Xbox, é o resultado de uma década de trabalho de milhares de artistas e programadores [veja gráfico acima]. Não é apenas o game mais ambicioso de todos os tempos; é, provavelmente, o artefato cultural mais caro já produzido.

Sua criadora, a empresa norte-americana Rockstar Games, não revela o orçamento do projeto, mas estima-se que (considerando o tempo e a quantidade de gente envolvida, e a média salarial na indústria de games) esteja ao redor de US$ 1 bilhão. Isso colocaria GTA VI bem à frente de Star Wars: The Force Awakens, de 2015, o filme mais caro de todos os tempos (custou US$ 761 milhões em valores atuais, corrigidos pela inflação).

Segundo a Rockstar, GTA VI tem mais de 600 mil animações – 11 vezes mais do que o antecessor e o dobro do faroeste Red Dead Redemption II, último jogo da empresa, lançado em 2018. Seu mapa é gigantesco: equivale, sozinho, aos de GTA IV, GTA V e Red Dead Redemption II somados.

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O novo GTA impressiona pela escala, mas também por desafiar uma realidade de mercado. Talvez você não saiba, mas o setor de games vive uma forte crise. De 2022 para cá, mais de 56 mil desenvolvedores foram demitidos e dezenas de empresas fecharam as portas. A indústria de games é gigantesca (faturou US$ 201 bilhões no ano passado, contra US$ 176 bilhões das empresas de vídeo por streaming), mas seus custos também são.

Produzir um jogo dos mais caprichados, pertencente à chamada categoria triple-A, costuma levar pelo menos cinco anos e consumir US$ 300 milhões. Isso significa que, descontando impostos e comissões (as plataformas Steam, PlayStation e Xbox ficam com uma parte do dinheiro), é preciso vender cerca de 6 milhões de cópias só para recuperar o dinheiro investido. Poucos conseguem.

Mas GTA VI é diferente. Uma análise do banco de investimentos americano Morgan Stanley estima que, só nos primeiros três meses, ele deverá vender 40 milhões de cópias. E isso considerando apenas as plataformas PlayStation e Xbox, nas quais será lançado (a versão para PC chegará depois, possivelmente em algum momento de 2027).

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GTA VI é uma força tão massiva que todas as outras produtoras anteciparam ou adiaram o lançamento de seus jogos para não coincidir com o gigante da Rockstar. Nada mau para um negócio que nasceu em Dundee, cidade escocesa de 150 mil habitantes conhecida pela pesca, depois que um relojoeiro perdeu o emprego.

Da fábrica para as ruas

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Ok, David Scott Jones não era relojoeiro; era engenheiro eletrônico. Mas trabalhava numa fábrica da multinacional de relógios Timex, que desde 1983 produzia computadores em Dundee, sob encomenda, para a marca britânica Sinclair. Jones foi admitido como estagiário e se especializou no ZX Spectrum, o computador mais vendido na Inglaterra nos anos 1980.

Em 1987, quando ele tinha 22 anos, a fábrica passou por dificuldades e Jones acabou na rua. Usou o dinheiro da rescisão trabalhista para comprar um computador: um Commodore Amiga 1000, que ele teve de importar dos EUA e custou um dinheirão, o equivalente a US$ 11 mil em valores atuais. “Discuti com meus pais sobre isso. Disse que era um investimento no meu futuro, mas, na verdade, eu queria era jogar os games mais recentes nele”, contou em 2018 numa entrevista ao site Games Beat.

As duas afirmações eram verdadeiras. Jones se divertiu jogando no Amiga, que tinha gráficos avançados para a época, mas também trabalhou nele – e em 1988 lançou seu primeiro jogo, Menace (“ameaça”), em que você controla uma nave e atira nos inimigos. Vendeu 15 mil cópias e rendeu a ele grana suficiente para comprar um carro.

Agora Jones tinha uma empresinha, a DMA Design, em parceria com três amigos (o nome “DMA” vem de direct memory access, uma característica do Amiga que permitia acessar a memória RAM sem passar pelo sistema operacional, o que aumentava a performance dos games). Seu segundo jogo, Blood Money, seguia a mesma linha do anterior, e não fez muita diferença no mundo.

Mas o terceiro foi um estouro. Em Lemmings, de 1991, o objetivo é evitar que uma fileira de lemingues (um tipo de roedor), que vai andando para a frente, caia em penhascos ou armadilhas – você coloca pontes e altera o cenário para impedir isso. O jogo ganhou prêmios internacionais e vendeu 2 milhões de cópias (mais tarde, teve várias continuações, que juntas venderam 20 milhões).

Jones e os sócios ficaram milionários e a DMA se tornou um estúdio importante, que assinou um contrato com a Nintendo – trabalhou em dois games, Unirally e Kid Kirby, para a empresa japonesa. Mas o primeiro acabou recolhido (seu protagonista era parecido demais com um personagem do estúdio Pixar, que foi à Justiça) e o segundo nem chegou a ser lançado. Dois passos em falso, que puseram a DMA em crise financeira. Mas aí, em 1997, viria a jogada de mestre.

A polêmica fabricada

A DMA, que a essa altura tinha cerca de 100 funcionários, estava trabalhando num jogo chamado Race’n’Chase (“corrida e perseguição”), que consistia em roubar carros e fugir com eles. Ela procurou uma publisher, ou seja, uma empresa maior que pudesse financiar o desenvolvimento do jogo. Fechou negócio com a multinacional BMG, então uma gigante da indústria de música, que também tinha uma divisão de games.

E aí os irmãos Dan e Sam Houser, executivos da BMG, tomaram duas decisões que se mostrariam geniais. Primeiro, rebatizaram o game como Grand Theft Auto (“roubo de carro”), enfatizando seu aspecto criminal. Segundo, contrataram o relações-públicas Max Clifford, um ex-jornalista que se tornara conhecido pela habilidade em plantar temas e reportagens sensacionalistas na mídia inglesa.

Clifford começou a telefonar para políticos locais e alertá-los sobre um novo game “ultrajante”, que glorificava o roubo de carros. Semanas antes do lançamento do jogo, ele virou assunto no Parlamento inglês – a BMG, espertamente, pegou trechos dos discursos e incluiu nas propagandas do game. Os tabloides ingleses clamavam, indignados, para que GTA fosse proibido.

Tudo isso chamou muita atenção, e o jogo vendeu 500 mil cópias só nos primeiros dias. Mas, alguns meses depois, a BMG resolveu sair do negócio e vendeu sua divisão de games para a empresa norte-americana Take-Two Interactive. Os irmãos Houser se mudaram para Nova York e fundaram uma subsidiária da Take-Two, a Rockstar Games (David Jones deixou a empresa em 2000; foi para outro estúdio de games, o britânico Rage Software).

O pessoal da Escócia continuou encarregado de programar o jogo, mas a parte criativa passou a ser influenciada pela vida nos EUA. É aí que GTA se transforma: deixa de ser apenas um jogo de roubar carrinhos, com gráficos simples, para se transformar num mundo 3D sofisticado e cheio de referências culturais.

Os orçamentos e as vendas explodem, a Rockstar emplaca um megahit após o outro e espalha braços pelo mundo [veja acima].

Em 2015, dois anos após o lançamento de GTA V, a empresa começou a imaginar o sucessor. Seu nome provisório era “Project Americas”, no plural, porque sua história iria se passar tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Ao mesmo tempo, a Rockstar ralava para terminar outra superprodução, o faroeste Red Dead Redemption II, que tinha o lançamento previsto para maio de 2017 mas só chegou ao mercado um ano e meio depois.

A Rockstar emendou um projeto no outro e imediatamente começou a fazer GTA VI. Porém o estresse abalou a relação entre os irmãos Houser – e Dan, que era o principal roteirista dos jogos da empresa, deixou a Rockstar em 2020 (ele montou seu próprio estúdio de games, a

Absurd Ventures).

A pandemia atrapalhou o desenvolvimento de GTA VI, e a Rockstar acabou abandonando a ideia de incluir a América do Sul, preferindo ambientar a história só na cidade de Miami. Em 2022, vazou o primeiro vídeo com cenas do jogo, ainda num estágio bem primitivo. Em 2024, a Rockstar decidiu proibir o home office; segundo ela, para evitar vazamentos. Não adiantou. Este ano, um hacker invadiu os sistemas da empresa, roubou uma cópia completa do jogo e saiu publicando vídeos na internet.

A Rockstar também foi acusada de tentar impedir que seus funcionários formassem um sindicato – demitiu 34 pessoas envolvidas nisso. A empresa diz que os ex-empregados foram demitidos por vazar informações, mas eles negam e estão processando a Rockstar na Justiça da Escócia, que deve apresentar sua decisão em meados de novembro. Bem no período de lançamento do jogo, quando os funcionários atuais pretendem realizar uma eleição interna e fundar o sindicato.

GTA VI é, afinal, fruto do trabalho deles. O CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, disse que houve “zero” uso de IA no desenvolvimento do jogo. “Não pode haver criatividade, por definição, num modelo de IA, pois ele é alimentado por dados [que já existem]”, declarou à emissora CNBC. Talvez GTA VI seja o último megaprojeto de games 100% artesanal. Um réquiem titânico, provavelmente inigualável, para a supremacia artística da mão humana.

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A renderização neural

GTA VI chama a atenção pelos gráficos bonitos, com altíssimo nível de detalhes – um degrau acima dos games atuais. É assim porque a Rockstar teve acesso a um orçamento estratosférico, e colocou milhares de pessoas trabalhando no jogo por quase uma década. Mas, no futuro, um nível similar de qualidade pode chegar a muito mais games, com orçamentos menores – graças a uma tecnologia de IA.

Ela se chama Neural Rendering, foi criada pela Nvidia e deixa o visual dos games quase fotorrealista, adicionando detalhes e texturas em tempo real [veja exemplo acima, de uma demo da Nvidia]. É parte do pacote de tecnologias DLSS 5, que roda nas placas de vídeo da série RTX 5000, para PC. Por enquanto, está oficialmente disponível em três jogos (NBA 2K27, Hogwarts Legacy e Metro 2033 Redux), mas dez outros já estão confirmados para os próximos meses.