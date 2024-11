Na última segunda-feira (28), a Netflix anunciou o lançamento mundial de um novo recurso de seu aplicativo: o Momentos. A novidade permite compartilhar nas redes sociais um link para suas cenas preferidas de séries e filmes da plataforma.

A funcionalidade está disponível apenas no app para iOS e deve chegar aos dispositivos Android nas próximas semanas. Caso o seu dispositivo já suporte a atualização, um botão escrito “Momentos” estará disponível no canto inferior esquerdo da tela durante a exibição do episódio pelo aplicativo móvel.

“Funciona assim: digamos que você está assistindo à nova temporada de Bridgerton no celular e quer salvar a cena em que Colin e Penelope finalmente se beijam na carruagem. Basta tocar no Momentos, na parte inferior da tela, e ele será salvo automaticamente na aba Minha Netflix”, diz o comunicado da empresa sobre o lançamento da funcionalidade. “Você pode voltar aos seus Momentos a qualquer momento no celular e, se decidir rever o episódio, ele começará exatamente na cena que você marcou.”

Apesar do lançamento, a plataforma de streaming ainda não permite a divulgação de prints ou trechos de seus conteúdos. O Momentos não gera um corte de vídeo, mas um link personalizado que leva direto à cena desejada. O link só pode ser acessado por assinantes da plataforma.

O que chega na Netflix em novembro?

No aquecimento para as festas de fim do ano, a plataforma lança o inédito natalino Um Amor Feito de Neve. Também serão disponibilizados dois clássicos no mês de novembro: Homem Aranha (2002) e Superbad – É Hoje.

Um dos lançamentos mais esperados é o da minissérie Senna, que conta a história e a ascensão de um dos maiores ídolos do esporte mundial, interpretado por Gabriel Leone. Confira aqui a lista completa de lançamentos da Netflix em novembro, com as respectivas datas de lançamento.

