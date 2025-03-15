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Cultura

Black Mirror: o que esperar da 7ª temporada da série?

Trailer divulgado nesta semana mostra que, pela primeira vez, a série voltará a histórias contadas em episódios antigos. Confira.

Por Rafael Battaglia 15 mar 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Fotografia de uma cena de Black Mirror.
 (Black Mirror/Reprodução)
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Na última quinta (13), a Netflix divulgou o trailer da nova temporada de Black Mirror, a série sci-fi criada por Charlie Brooker. Os seis episódios estreiam no dia 10 de abril. Confira o trailer:

Ainda há poucos detalhes sobre cada história, mas o trailer e as declarações de Brooker até aqui dão algumas pistas do que podemos esperar. Vamos aos principais pontos.

Velhos conhecidos

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Black Mirror é uma antologia. Ou seja, cada episódio tem começo, meio e fim – sem conexão com os outros. Mas, pela primeira vez, a produção vai revisitar algumas histórias de temporadas passadas.

O grande destaque no trailer é o retorno da atriz Cristin Milioti no papel de Nanette Cole, protagonista de um dos episódios mais famosos de Black Mirror, o “U.S.S. Callister”, que estreou em 2017 na 4ª temporada da série. Outros membros do elenco também voltarão para a sequência.

Um resumo do episódio, caso você não conheça. Robert Daly (Jesse Plemons) é um desenvolvedor de jogos que não se sente reconhecido no trabalho. O seu alívio diário está em um jogo que mistura IA com realidade aumentada que se passa em uma nave à la Jornada nas Estrelas. Lá, Daly manda e desmanda em sua tripulação, da qual Milioti faz parte. As coisas se complicam quando a equipe se volta contra ele. Há uma grande reviravolta na história – mas não vamos estragá-la dando spoilers aqui.

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Outro retorno é o dos atores Will Poulter e Asim Chaudhry, que devem reprisar os seus papéis de Bandersnatch (2018), o filme interativo de Black Mirror que viralizou na época do lançamento. Você talvez se lembre: em determinados pontos da história, o espectador escolhe o que vai acontecer na sequência, de acordo com os caminhos disponíveis. Há cinco horas de material que pode ser explorado e múltiplos finais.

Poulter e Chaudhry interpretam funcionários da Tuckersoft, uma desenvolvedora de jogos. Não se sabe ainda se o episódio em que eles vão aparecer também será interativo.

Além disso, o trailer mostra tecnologias similares a dispositivos que já deram as caras na série. Mas, exceto os personagens de “Callister” e Bandersnatch, qualquer outro retorno é pura especulação.

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Episódios diversos – e longos

“Alguns são profundamente desagradáveis, alguns são bem engraçados e alguns são emocionais”, disse Brooker no comunicado da Netflix sobre os novos episódios.

Esse balanço é algo comum na série. Ainda que o tema principal seja tecnologia (e seus problemas), há sempre espaço para misturar o clima distópico com outros gêneros, como romance (alô, “San Junipero”).

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Na 6ª temporada, por exemplo, alguns episódios mais puxados para o terror e receberam o selo “Red Mirror”. Mas isso não deve se repetir. “Desta vez, os episódios são todos, de certa forma, como um Black Mirror raiz”, disse Brooker ao site Deadline.

O showrunner também falou que dois dos episódios da nova temporada têm a duração de um longa-metragem. Haja pipoca e sofá.

Elenco estrelado

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Black Mirror estreou na TV britânica em 2011. Em 2016, na terceira temporada, a Netflix comprou a série e passou a produzi-la. Foi aí que a produção virou um sucesso internacional. Ao todo, ela já venceu oito prêmios Emmy, um dos mais importantes da televisão.

A injeção de grana da Netflix fez com que a série virasse palco para diversas participações estreladas. Na nova temporada, não será diferente. Eis alguns nomes confirmados: Paul Giamatti, Awkwafina, Peter Capaldi, Emma Corrin, Rashida Jones e Issa Rae.

Black Mirror estreia em 10 de abril. A produção executiva é de Brooker, Jessica Rhoades and Annabel Jone. Em 2018, a Super publicou um especial sobre a série, com reportagens que aprofundam alguns dos temas abordados no show. Vale a leitura.

 

 

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