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Cultura

Caso Madleen: é permitido interceptar barcos em águas internacionais?

Israel respeitou a lei ao confiscar o veleiro de Greta? Entenda as regras sobre ações em alto-mar e a ajuda a civis em zonas de guerra.

Por Manuela Mourão 10 jun 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Fotografia da Greta Thunberg se preparam para partir da Itália para Gaza.
 (Fabrizio Villa/Getty Images)
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Um veleiro com ajuda humanitária para a Faixa de Gaza foi interceptado por Israel no último domingo (9). Com bandeira britânica e 12 passageiros de diversas nacionalidades na tripulação, o barco levava alimentos, suprimentos médicos e kits de dessalinização para água potável. Tudo foi confiscado.

O Madleen zarpou da Sicília (Itália) em 1º de junho. A bordo estavam a ativista climática Greta Thunberg, a deputada da União Europeia Rima Hassan, jornalistas e ativistas, como o brasileiro Thiago Ávila. Todos foram detidos e levados para o porto de Ashdod, em Israel.  A ação ocorreu em águas internacionais, a 200 quilômetros da costa, e provocou forte repercussão internacional.

O caso levanta uma série de questões legais e políticas: Israel pode, de fato, interceptar um navio civil em alto-mar? O bloqueio a Gaza é legal? A ajuda humanitária pode ser barrada?

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Shannon Bosch, professora associada de Direito na Universidade Edith Cowan, na Austrália, escreve para o The Conversation que não é bem assim.

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m documento de Direito Internacional chamado Manual de San Remo. Preparado pela Cruz Vermelha, ele reúne as normas jurídicas existentes para Conflitos Armados no Mar.

De acordo com o manual, um bloqueio naval pode acontecer em tempos de guerra se cumprir alguns critérios: deve ser formalmente declarado e notificado; aplicado de forma eficaz e imparcial; não deve afetar portos neutros e, crucialmente, não pode impedir o fornecimento de ajuda humanitária à população civil.

Se pelo menos uma dessas condições não for cumprida, o bloqueio pode ser considerado ilegal de acordo com o direito internacional humanitário”, escreve Bosch.

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O Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a Corte Internacional de Justiça já emitiram posicionamentos que reforçam o dever das partes em conflito (no caso, Israel e Palestina) de garantir acesso rápido e irrestrito à ajuda humanitária. 

A ação israelense também levanta dúvidas sobre a legalidade da abordagem em alto-mar. Em geral, navios civis não podem ser interceptados em águas internacionais — que se estendem além de 12 milhas náuticas da costa (cerca de 22,2 km) — salvo em casos específicos, como pirataria, tráfico de escravos, transmissão ilegal ou quando um bloqueio legal está em vigor.

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Greta Thunberg, que foi deportada para a França, disse em depoimento público que os passageiros foram “sequestrados em águas internacionais e levados contra sua vontade para Israel”. A Fundação Hind Rajab, organização sem fins lucrativos com sede no Reino Unido, apresentou uma queixa à Unidade de Crimes de Guerra da polícia britânica, alegando violações ao direito internacional humanitário, incluindo detenção forçada e obstrução de ajuda humanitária.

Outro ponto-chave envolve o status legal dos ocupantes do Madleen. Segundo a Quarta Convenção de Genebra, civis não podem ser tratados como combatentes salvo se participarem diretamente das hostilidades — o que exige intenção clara de causar danos, vínculo causal e associação com uma das partes em conflito. A entrega de ajuda humanitária, observa Bosch, não atende a esses critérios.

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Os passageiros detidos devem, portanto, ser considerados civis protegidos, com direito a acesso médico, representação consular e devido processo legal, garantias que podem não estar sendo respeitadas.

Entre os passageiros detidos estava o brasileiro Thiago Ávila, ativista climático e defensor de direitos humanos com atuação em causas ambientais e sociais na América Latina. Em entrevistas anteriores à viagem, afirmou que sua presença na navegação era uma “missão a serviço da solidariedade ao povo palestino”.

A detenção de Ávila gerou mobilização de movimentos sociais no Brasil e pedidos de esclarecimento por parte do Itamaraty, que acompanha o caso e afirmou que o brasileiro está bem. Segundo o Itamaraty, Ávila chegou ao aeroporto de Tel Aviv, de onde retornará ao Brasil. 

No entanto, continua detido no aeroporto de Israel por se recusar a assinar o termo de deportação.

De acordo com autoridades israelenses, a operação se justifica como parte do bloqueio imposto a Gaza, em vigor desde 2007, com o objetivo declarado de conter o fluxo de armas ao Hamas. Críticos, incluindo a ONU, consideram o bloqueio uma forma de punição coletiva, que “causam danos desproporcionais à população civil”.

“Nosso objetivo fundamental é que essa missão não precise mais existir. Que nenhum país permita mais que o povo palestino sofra contra oito décadas de genocídio, limpeza étnica, […] violações, direito à autodeterminação negado, crianças mortas de fome, hospitais bombardeados, escolas, abrigos, tudo destruído”, disse Ávila ao Conexão BdF, antes do embarque.

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