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Cultura

Cinco filmes feitos no Blender – e onde assistir

Um deles venceu o Oscar de Melhor Animação em 2025. Conheça as obras renomadas produzidas em um software que todo mundo pode baixar em casa.

Por Maria Clara Rossini 7 Maio 2026, 10h00
Colagem de cinco cenas diferentes dispostas verticalmente.
 (Montagem (Imagens: IMDb)/Superinteressante)
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Em 2025, a Letônia mostrou que é possível fazer muito com pouco. O país teve sua primeira indicação e levou sua primeira estatueta do Oscar com o filme Flow, uma animação sem diálogos que acompanha um gatinho após perder seu lar em uma inundação. O longa-metragem teve a proeza de construir uma narrativa comovente sem uma única fala, mas o que mais impressiona é o fato de ele ter sido feito totalmente no software Blender.

O Blender é um programa de modelagem 3D de código aberto – ou seja, qualquer pessoa tem acesso ao código que faz o programa funcionar. Essa é uma bandeira importante levantada em comunidades de programadores, que acreditam que os códigos devem ser transparentes, disponíveis para análise e para melhoramento. Esse não é o caso dos softwares de grandes empresas, em que os códigos são tratados como segredo industrial

Mas o Blender é diferente. Ele é administrado pela Blender Foundation, uma organização sem fins lucrativos com sede em Amsterdam, nos Países Baixos. Um dos objetivos da fundação é “dar à comunidade mundial da internet acesso à tecnologia 3D em geral, com o Blender como núcleo”. O software é disponibilizado gratuitamente no site da Blender e pode ser usado para quaisquer fins, inclusive comerciais.

Abaixo, confira cinco animações que foram produzidas usando o Blender.

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Sintel (2010)

  • Duração: 15 minutos
  • Onde assistir: YouTube

Esse curta metragem foi produzido pelo Blender Studio, um braço do Blender dedicado à produção de filmes. Ele conta a história dramática de uma garota chamada Sintel e seu dragão de estimação Scales. 

A produção levou dois anos para ser concluída. O filme acabou levando a uma atualização do software Blender, para que ele pudesse atender às demandas dos animadores. Assista ao filme completo abaixo.

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Cosmos laundromat (2015)

  • Duração: 12 minutos
  • Onde assistir: Youtube

Esse também é um curta metragem do Blender Studio, lançado cinco anos após Sintel. Ele conta a história de Franck, uma ovelha suicida (sim), e seu encontro com o excêntrico humano Victor. Diferentemente da maioria das animações do Blender Studio, Cosmos laundromat contém diálogos em inglês.

É notável o avanço da qualidade de animação em apenas cinco anos. Esse se tornou um favorito dos entusiastas do Blender, que ainda aguardam por uma continuação da história. Veja o filme abaixo.

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Next Gen (2018)

  • Duração: 1h46
  • Onde assistir: Netflix

Essa produção da Netflix é baseada no manhua (quadrinho chinês) de ficção científica 7723. A menina Mai Su vive em um mundo em que robôs sencientes são normais. Por acidente, ela conhece um autômato com armas embutidas, e eles se unem para combater uma grande ameaça.

O longa-metragem Next Gen foi feito quase exclusivamente no Blender, abrindo precedente para que produções maiores e mais ambiciosas fossem lançadas nos anos seguintes. Assista ao trailer abaixo.

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Spring (2019)

  • Duração: 8 minutos
  • Onde assistir: YouTube

Outro curta metragem de fantasia lançado pelo Blender Studio. Uma jovem pastora (do tipo que cuida de ovelhas, e não atua em igrejas) e seu cão confrontam espíritos mágicos para garantir a passagem das estações. Spring é elogiado pelo bom controle de iluminação para dar o tom à animação.

Assista ao filme abaixo.

Flow (2024)

  • Duração: 1h25
  • Onde assistir: AppleTV ou Amazon Prime
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O filme de Blender mais conhecido de todos. Flow conquistou o público e os jurados do Oscar 2025, mostrando que é possível contar histórias com altíssima qualidade usando uma ferramenta de código aberto. 

O filme levou cinco anos e meio para ser concluído, e garantiu a estatueta de Melhor Animação no Oscar e no Globo de Ouro, além de outros prêmios e indicações. Assista ao trailer abaixo

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