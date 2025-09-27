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Cultura

Como era o mundo do boxe há 30 anos?

Às vésperas da luta entre Popó e Wanderlei Silva pelo Spaten Fight Night 2, relembre como era o esporte – e o mundo – quando ambos iniciaram suas trajetórias

Por Abril Branded Content 27 set 2025, 10h11 | Atualizado em 27 set 2025, 10h25
Spaten revive embates clássicos e visa futuro do boxe e Spaten Fight Night 2
Spaten revive embates clássicos e visa futuro do boxe e Spaten Fight Night 2 (Gaspar Nobrega/Reprodução)
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Em 1995, Toy Story chegava aos cinemas. Nas rádios, ouvia-se, muitas vezes por dia, músicas como Fantasy, de Mariah Carey, e Garota Nacional, do Skank. O sucesso na TV era a novela A Próxima Vítima. A internet começava a ganhar adeptos entre as pessoas comuns, que saíam às ruas com croppeds, jardineiras e camisas xadrez de flanela. No cenário mundial, entre os pesos-pesados, quem se destacava eram nomes históricos, como Mike Tyson, George Foreman, Evander Holyfield e Lennox Lewis. O esporte passava por uma fase importante de transição, com grandes lutadores consolidados nos anos 1980 ocupando espaços importantes, enquanto novos nomes surgiam no cenário. Em paralelo, outras artes marciais conquistavam espaço, em especial o MMA.

Foi também há 30 anos que o pugilista baiano Acelino Popó Freitas fez sua primeira luta – precisou de apenas 34 segundos para vencer por nocaute. No mesmo ano, ele conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata. Seria tetracampeão mundial de boxe. Logo na sequência, em 1996, o paranaense Wanderlei Silva iniciava sua carreira vitoriosa no MMA. Tornou-se o recordista em vitórias, nocautes e defesas de título da história do evento Pride Fighting Championships. Somados, Popó e Wanderlei acumularam 78 vitórias em suas carreiras. 

No dia 27 de setembro, os dois se enfrentam pela primeira vez. Popó se mantém ativo e participando de lutas de divulgação do esporte – nos últimos anos, enfrentou personalidades como Whindersson Nunes, Duda Nagle, José Pelé Landi, Kleber Bambam e Jorge “El Chino”. Já Wanderlei faz sua estreia no boxe. A luta vai colocar dois mestres de artes marciais diferentes frente a frente.

Foco no preparo

O encontro acontece em São Paulo, pelo Spaten Fight Night 2, que inclui no card uma luta entre os medalhistas olímpicos Yamaguchi Falcão e Hebert Conceição, que disputam o cinturão brasileiro de boxe na categoria peso-médio. Outro duelo coloca frente a frente Thiago Manchinha, atual campeão pela organização Shooto Brasil, contra Wanderson Barcellos, detentor do cinturão pela MAC – Martial Arts. Além disso, Beatriz Ferreira defende seu título mundial de peso-leve da Federação Internacional de Boxe (IBF) pela primeira vez no Brasil – a adversária é a uruguaia Maira Moneo.

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Popó conta que lembra bem do começo de sua trajetória. “Quando decidi seguir carreira no boxe, eu tinha 14 anos. Quando eu fui campeão baiano, abandonei os estudos e resolvi me concentrar. Na época eu não tinha o que vestir, nem livros para estudar, os cadernos eram doados.” A superação se baseou na força e no preparo físico e mental. “O maior segredo dos maiores lutadores é ser estratégico e inteligente. A sequência de golpes é combinada, existe muito preparo físico envolvido. Mas você tem que estar focado. O psicológico te acompanha até o final da luta, desde que você esteja bem fisicamente e tecnicamente.”

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Para Wanderlei Silva, a luta representa uma nova fase para sua carreira. “Estou muito feliz. Spaten está nos dando um palco maravilhoso, que presenteia o Brasil com um evento que, para mim, representa um sonho. Sempre quis a oportunidade de lutar contra um atleta tão bom quanto o Popó. Quero mostrar que tenho potencial no boxe. Sei que posso fazer grandes combates.”

Por sua vez, Beatriz diz que se prepara para uma luta ao longo de oito semanas. “Sigo uma sequência de rotinas. No dia da luta, faço minhas orações, converso comigo, relembro o que treinei para fazer, faço o aquecimento pensando no meu plano. O melhor ritual é você estar confiante em si mesma.” A lutadora está feliz por ter a chance de se apresentar em casa.

“É a primeira vez que vou competir no profissional com a família e os amigos ao lado. Tenho certeza de que vai ser uma das melhores noites da minha vida. Vou manter o cinturão, lutando no Brasil.” Ela lembra que o esporte faz parte de sua vida. “Eu gostava de brincar de lutar, desde criança, quando acompanhava meu pai treinando”, diz ela, que é filha de Raimundo Oliveira Ferreira, também conhecido como Sergipe, ex-boxeador bicampeão brasileiro e tricampeão baiano.

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Valorização do esporte

O encontro das duas lendas do esporte, em nível nacional e internacional, é resultado da atuação de Spaten em apoio aos atletas, em especial do Brasil. A marca premium da Ambev, criada em 1397, vem promovendo uma série de ações dentro do universo das lutas, com destaque para o Spaten Fight Night, que tem como objetivo reviver os embates clássicos que marcaram a história das artes marciais e fomentar o esporte por meio dos outros duelos que vão compor o card. Assim, celebra o passado e valoriza os ídolos e suas conquistas enquanto lança um olhar para o futuro das lutas. Além disso, Spaten também patrocina o UFC no Brasil, entre outras iniciativas.

Outras iniciativas relevantes de Spaten foram a criação do squad de embaixadores da marca composto por grandes nomes das artes marciais (Flávio Canto, Kyra Gracie, Rafaela Silva e Beatriz Ferreira); e o patrocínio às lutas entre Mike Tyson e Jake Paul, em novembro de 2024, e entre as pugilistas Katie Taylor e Amanda Serrano, realizada neste mês nos Estados Unidos.

“Queremos viabilizar a realização de grandes lutas que marcaram época e se tornaram clássicas para o público. Sabemos também que os principais atletas das artes marciais estão no Brasil. Queremos valorizar essa cena e fomentar o desenvolvimento do esporte por meio da plataforma de Spaten. O Spaten Fight Night é a maior materialização desse sonho”, diz Cinthia Klumpp, diretora de marketing de Spaten.

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Assim, Spaten valoriza a força, em suas mais diversas formas. Foi assim que a marca atravessou quase sete séculos com seu sabor forte e marcante, preservando a tradição e, ao mesmo tempo, se mantendo relevante na preferência dos consumidores ao longo dos anos. Mas, além de ser forte, Spaten é uma cerveja que tem um toque de suavidade, que torna o líquido agradável a todos os paladares. Isso é o que a marca chama de “força com suavidade”, afinal, nem toda força é bruta. 

A filosofia das artes marciais é a tangibilização do posicionamento de Spaten: as lutas provam que existe um lado suave dentro do conceito de força, unindo força mental, psicológica e estratégica, além de aspectos como respeito ao passado, autoridade, competitividade, liderança, ancestralidade e tradição.

Para anunciar o evento, a marca realizou um show com 1 100 drones. As lutas serão transmitidas pela TV Globo. Para ficar por dentro das novidades sobre o card completo e toda a preparação, acompanhe as redes sociais oficiais de @spaten.br. 

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