Como nasce uma skin em “League of Legends”

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Introdução League of Legends, um fenômeno global, monetiza seu jogo gratuito com mais de 1800 “skins” para personagens. Tom Randby, Diretor de Arte da Riot Games, revela o complexo processo criativo por trás desses cosméticos digitais, desde a concepção da ideia até a escolha dos campeões, que pode levar mais de um ano para ser concluído.

Principais Tópicos





League of Legends: um fenômeno que monetiza através de mais de 1800 “skins” criativas. Tom Randby, Diretor de Arte, revela a visão por trás dos cosméticos: uma releitura do campeão. Da ideia à aprovação: qualquer funcionário da Riot pode propor uma linha de skins. Processo criativo data-driven: escolha de campeões baseada em popularidade e demanda. Inspirações diversas: de culturas reais (chinesa, brasileira) a temas futuristas e místicos.

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League of Legends, ou LoL para os íntimos, foi lançado em 2009, um jogo multiplayer e online inspirado no DotA. Deu mais do que certo: o game já acumula dezenas de milhões de jogadores ativos mundo afora e seu universo se expandiu para a música, para uma série da Netflix (Arcane) e para diversos spin-offs, incluindo uma versão mobile.

O LoL é gratuito para jogadores, então a Riot Games, empresa americana por trás da marca, monetiza o produto por meio de itens cosméticos: são roupas e adereços para os mais de 172 personagens que, via de regra, são comprados com dinheiro real dos jogadores.

Já são mais de 1800 skins, e a monetização não pode parar: todos os meses, um novo punhado dos cosméticos é liberado para a compra. Elas variam em raridade, preço e temática – algumas exploram o universo tecnológico e cyberpunk, por exemplo, enquanto outras se aventuram na estética mágica e mística ou mesmo fazem referência direta a culturas do mundo real.

Manter essa roda girando é a missão diária de Tom “Hylia” Randby, Diretor de Arte e Lead Concept Artist do League of Legends. “Historicamente, nós não pensamos nos cosméticos como apenas um novo visual para o personagem. Não é apenas uma roupa: é uma nova releitura do cerne do campeão”, conta ele, que esteve no Brasil na última semana e conversou com a Super.

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Como nasce uma skin

As skins costumam vir em pacotes temáticos, em que cada personagem ganha seu visual individual, mas todos compartilham o mesmo conceito. O primeiro passo é, claro, ter uma ideia para uma nova linha de cosméticos.

“Na Riot, temos uma iniciativa em que qualquer pessoa da empresa pode apresentar uma ideia para uma linha de skins”, conta Randby. Ele próprio foi quem desenvolveu o conceito da linha Kawaii Café, por exemplo.

Quando uma ideia é apresentada, a equipe de arte avalia, em conjunto, a proposta com base em alguns critérios – como o potencial para os efeitos visuais das skins e o quão diferentes e inovadoras elas são em relação ao catálogo já existente.

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Este é, aliás, um dos grandes desafios do processo: manter a diversidade dos cosméticos em termos de temas e aspectos para não parecer repetitivo. Algumas linhas de skins são mais coloridas e divertidas; outras são mais sombrias e sérias. “Precisamos buscar inspiração em todos os lugares: do mundo real, dos nossos colegas, das mídias que consumimos”, conta Randby.

Vários designers se inspiram em culturas reais, por exemplo: há linhas de skins homenageando a cultura chinesa (que forma a maior base de players do jogo) e até da brasileira – a personagem Nami, que é uma sereia, tem uma skin em que encarna a folclórica Iara.

Depois de uma linha de skins ser aprovada nesta primeira etapa, é preciso decidir quais campeões integrarão o pacote. Isso é importante porque, como os jogadores bem sabem, alguns personagens são mais populares que outros e, portanto, vendem mais cosméticos.

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“Nossas decisões são bem baseadas em dados. Sempre analisamos quanto tempo faz que um personagem recebeu uma skin, o quão ansiosa a base de players está por uma skin em geral, e também qual o catálogo de skins que um personagem já tem”, conta Randby. Com base nessas informações, o time escolhe uma lista de candidatos.

Às vezes, o oposto também ocorre: “Escolhemos um punhado de campeões que não recebem conteúdo novo há algum tempo e, em vez de tentar fazê-los se encaixar em uma temática de skins, fazemos o tema se encaixar a eles”.

Daí vem a produção em si, que envolve designers e artistas experimentando diversas opções, e a participação de outras equipes, como de animação e efeitos visuais e de escritores que formulam o conceito do personagem naquela nova temática. A duração e a quantidade de pessoas envolvidas variam bastante, conta Randby, mas, em alguns casos, todo o processo pode levar mais de um ano.