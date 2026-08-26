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Cultura

Como o Apple TV se tornou a nova casa do sci-fi

A aguardada adaptação de "Neuromancer" é o capítulo mais recente do esforço da plataforma para virar referência no gênero. Entenda.

Por Rafael Battaglia 26 ago 2026, 14h00
Interior de um bar futurista com iluminação neon azul e roxa, teto abobadado e piso de madeira. Um balcão com banquetas escuras e mesas altas. No fundo, um letreiro neon azul e vermelho exibe BAR CHATSUGO. No canto inferior esquerdo, NEUROMANCER em neon rosa, e no direito, o logo da Apple TV+ também em neon rosa.
 (Apple TV/Montagem sobre reprodução)
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No último mês de julho, durante a San Diego Comic Con, nos EUA, o Apple TV divulgou o trailer de Neuromancer, adaptação do clássico homônimo de 1984 escrito por William Gibson. Confira:

Neuromancer é um dos sci-fis mais influentes de todos os tempos. Ajudou a disseminar o conceito de ciberespaço e influenciou uma porção de outras obras – Matrix bebeu como ninguém dessa fonte.

Nos últimos anos, o Apple TV se consolidou como uma referência para os fãs de ficção científica. Na lista a seguir, vamos entender como isso aconteceu.

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1 – Na raiz

Siga
Astronauta com traje espacial branco e bandeira dos EUA no ombro, refletindo na viseira um astronauta chinês em solo lunar com a bandeira da China e a Terra ao fundo.
(Apple TV/Divulgação)

O Apple TV estreou em 2019. Duas das suas três primeiras séries de drama eram sci-fi: See e For All Mankind. Zack Van Amburg, um dos executivos que lançaram o streaming, disse que a palavra-chave da Apple para criar o catálogo era “humanidade”. Combina com o gênero, que costuma usar o futuro para falar de problemas do presente.

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2 – Cofre cheio

Uma pessoa encapuzada de costas, em pé, olhando para uma criatura alienígena azul bioluminescente com tentáculos e pernas finas, em uma rua escura e chuvosa, com luzes de rua e carros ao fundo. A cena é dominada por tons de azul e roxo, criando uma atmosfera misteriosa e futurista.
(Apple TV/Divulgação)

Investir em sci-fis de grande porte costuma ser arriscado: é um gasto alto num gênero nichado. Para a Apple, tudo bem. O streaming deu preju de US$ 1 bilhão no ano passado – mas a empresa-mãe lucrou US$ 112 bi, o que alivia a pressão nas apostas criativas. A série Invasion custou US$ 200 mi e teve outras duas temporadas, apesar da recepção morna.

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3 – Fidelização

Mulher com cabelo preso e olhar sério, com o rosto dividido por linhas geométricas. À direita, o Capitólio dos EUA e uma espiral de degraus que leva a uma figura masculina distante, em tons de verde e amarelo.
(Apple TV/Divulgação)

Em 2023, ano que Silo entrou no catálogo, a Apple encadeou as estreias de sci-fi para que os episódios finais da temporada de uma série casassem com os primeiros capítulos de uma nova produção. Assim, os fãs do gênero sempre teriam algo novo para ver. A estratégia fluiu por um tempo, mas a greve dos roteiristas e atores de Hollywood bagunçou o calendário.

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4 – Boutique

Pessoa de costas em montanha nevada, olhando para nave espacial azul flutuante que emite luz, sob céu roxo com dois planetas.
(Apple TV/Divulgação)

Para a Apple, uma empresa de tecnologia, posicionar-se como vitrine de produções futuristas é uma boa. E ela tem mirado em clássicos considerados “inadaptáveis”, como Neuromancer e Fundação, baseada na obra de Isaac Asimov que passou anos em desenvolvimento (a HBO contratou até o roteirista de Interestelar, mas o projeto não vingou).

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5 – Menos é mais?

Mulher loira de cabelo curto e ondulado, com boca aberta em um grito e olhos arregalados olhando para cima, vestindo jaqueta amarela, em fundo amarelo vibrante.
(Apple TV/Divulgação)

Em comparação com outros streamings, a Apple investe menos em conteúdo. Em 2025, o valor foi de US$ 7,5 bi, ante US$ 9,1 bi da Amazon, US$ 18 bi da Netflix, US$ 19,5 da Warner e US$ 23 bi da Disney. O catálogo enxuto, no entanto, tem angariado prêmios e nomeações importantes, caso dos sci-fis Ruptura e Pluribus, um dos favoritos ao Emmy 2026.

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Ficção científica
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