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Cultura

Conexões: de Ruptura a Sepultura

Confira os quatro graus de separação entre o sci-fi do Apple TV+ e a banda de rock brasileira.

Por Rafael Battaglia 8 ago 2025, 18h01 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h25
Imagem surrealista de um homem num escritório, vestindo terno. Acima da cabeça, vê-se uma miniatura de si mesmo sentado numa cadeira diante de um computador. Ao lado, em fundo branco, o logo da banda Sepultura.
 (Reprodução/Montagem sobre reprodução)
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Ruptura

Imagem surrealista de um homem num escritório, vestindo terno. Acima da cabeça, vê-se uma miniatura de si mesmo sentado numa cadeira diante de um computador.
(Divulgação/Reprodução)

Sci-fi de sucesso do Apple TV+. A história gira em torno de personagens com duas consciências distintas: uma vive apenas no escritório; a outra, fora dele. A série estreou em 2022 e foi criada por Dan Erickson. Outra mente criativa por trás do projeto é…

Ben Stiller

Imagem, em fundo azul, de um homem de cabelos grisalhos e sorrindo – ator Ben Stiller.
(Divulgação/Reprodução)

Conhecido por seus papéis em comédias, Stiller dirige produções desde os anos 1990 (é dele o ótimo A Vida Secreta de Walter Mitty, de 2013). Em Ruptura, ele é produtor executivo e diretor da maioria dos episódios. Em abril deste ano, Stiller foi entrevistado por…

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Pedro Bial

Imagem, em fundo azul, de um homem de cabelos grisalhos, usando óculos e sorrindo – jornalista Pedro Bial.
(Divulgação/Reprodução)

Na infância, o jornalista foi aluno do Colégio Santo Inácio, no Rio. Um de seus colegas foi Cazuza – eles estudaram juntos desde os 4 anos de idade. O pai do músico era o produtor João Araújo, que em 1969 fundou a gravadora…

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Som Livre

Imagem, em fundo branco, o logo da banda Som Livre.
(Reprodução/Reprodução)

A empresa nasceu com o objetivo de produzir e comercializar as trilhas sonoras das novelas da Globo (que, até 2021, era dona da gravadora). Em 2014, a Som Livre lançou a trilha da série Dupla Identidade, que tinha faixas compostas pelo…

Sepultura

Imagem, em fundo branco, o logo da banda Sepultura.
(Reprodução/Reprodução)
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Banda brasileira de metal fundada em 1984. O nome veio de “Dancing on Your Grave” (“Dançando na Sua Sepultura”), uma canção do grupo Motörhead. “Ace of Spades”, um dos maiores hits do Motörhead, toca na primeira temporada de Ruptura.

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