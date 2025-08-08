Conexões: de Ruptura a Sepultura

Ruptura

Sci-fi de sucesso do Apple TV+. A história gira em torno de personagens com duas consciências distintas: uma vive apenas no escritório; a outra, fora dele. A série estreou em 2022 e foi criada por Dan Erickson. Outra mente criativa por trás do projeto é…

Ben Stiller

Conhecido por seus papéis em comédias, Stiller dirige produções desde os anos 1990 (é dele o ótimo A Vida Secreta de Walter Mitty, de 2013). Em Ruptura, ele é produtor executivo e diretor da maioria dos episódios. Em abril deste ano, Stiller foi entrevistado por…

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Pedro Bial

Na infância, o jornalista foi aluno do Colégio Santo Inácio, no Rio. Um de seus colegas foi Cazuza – eles estudaram juntos desde os 4 anos de idade. O pai do músico era o produtor João Araújo, que em 1969 fundou a gravadora…

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Som Livre

A empresa nasceu com o objetivo de produzir e comercializar as trilhas sonoras das novelas da Globo (que, até 2021, era dona da gravadora). Em 2014, a Som Livre lançou a trilha da série Dupla Identidade, que tinha faixas compostas pelo…

Sepultura

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Banda brasileira de metal fundada em 1984. O nome veio de “Dancing on Your Grave” (“Dançando na Sua Sepultura”), uma canção do grupo Motörhead. “Ace of Spades”, um dos maiores hits do Motörhead, toca na primeira temporada de Ruptura.

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